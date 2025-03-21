Якого вітаміну найчастіше не вистачає в організмі: ви ніколи не здогадаєтесь

Дефіцит вітамінів може викликати втому, проблеми зі шкірою, імунітетом, настроєм. Але якого саме вітаміну найчастіше не вистачає організму і як це проявляється?
Відповідь на ці питання - нижче у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Йдеться про вітамін D - ключовий елемент для міцного здоров’я кісток, імунітету та загального самопочуття.
Основне джерело цього вітаміну - сонячне світло. Він синтезується в шкірі під впливом ультрафіолетових променів. Однак через сучасний спосіб життя, роботу в офісах, недостатнє перебування на сонці та використання сонцезахисних засобів рівень цього вітаміну в організмі часто виявляється низьким.
Дефіцит вітаміну D частіше зустрічається у жителів північних країн, людей із темною шкірою, літніх осіб, а також у тих, хто дотримується веганського або малорізноманітного раціону.
Низький рівень вітаміну D може спричинити:
ослаблення імунітету;
підвищену втомлюваність;
проблеми з кістками та зубами (ризик остеопорозу та карієсу);
депресію та поганий настрій;
підвищений ризик серцево-судинних захворювань.
Щоб підтримувати нормальний рівень вітаміну D, лікарі рекомендують:
Проводити більше часу на сонці (принаймні 15-30 хвилин на день, особливо в ранкові та вечірні години).
Вживати продукти, багаті на вітамін D, такі як жирна риба (лосось, тунець, сардини), яйця, молочні продукти та печінка.
Приймати вітамінні добавки, особливо в осінньо-зимовий період, коли сонячного світла недостатньо.
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В матеріалі використані такі джерела - Mirror, BBC Health, МОЗ.