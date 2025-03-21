Какого витамина чаще всего не хватает в организме: вы никогда не догадаетесь

Какого витамина больше всего не хватает организма?

Речь идет о витамине D - ключевом элементе для крепкого здоровья костей, иммунитета и общего самочувствия.

Основной источник этого витамина - солнечный свет. Он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Однако из-за современного образа жизни, работы в офисах, недостаточного пребывания на солнце и использования солнцезащитных средств уровень этого витамина в организме часто оказывается низким.

Дефицит витамина D чаще встречается у жителей северных стран, людей с темной кожей, пожилых людей, а также у тех, кто придерживается веганского или малоразнообразного рациона.

К чему приводит недостаток витамина D?

Низкий уровень витамина D может вызвать:

ослабление иммунитета;

повышенную утомляемость;

проблемы с костями и зубами (риск остеопороза и кариеса);

депрессию и плохое настроение;

повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как предотвратить дефицит витамина D?

Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D, врачи рекомендуют:

Проводить больше времени на солнце (по крайней мере 15-30 минут в день, особенно в утренние и вечерние часы).

Употреблять продукты, богатые витамином D , такие как жирная рыба (лосось, тунец, сардины), яйца, молочные продукты и печень.

Принимать витаминные добавки, особенно в осенне-зимний период, когда солнечного света недостаточно.

Вас может заинтересовать