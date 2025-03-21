Какого витамина чаще всего не хватает в организме: вы никогда не догадаетесь

Дефицит витаминов может вызвать усталость, проблемы с кожей, иммунитетом, настроением. Но какого именно витамина чаще всего не хватает организму и как это проявляется?
Ответ на этот вопрос - ниже в материале РБК-Украина (проект Styler).
Речь идет о витамине D - ключевом элементе для крепкого здоровья костей, иммунитета и общего самочувствия.
Основной источник этого витамина - солнечный свет. Он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Однако из-за современного образа жизни, работы в офисах, недостаточного пребывания на солнце и использования солнцезащитных средств уровень этого витамина в организме часто оказывается низким.
Дефицит витамина D чаще встречается у жителей северных стран, людей с темной кожей, пожилых людей, а также у тех, кто придерживается веганского или малоразнообразного рациона.
Низкий уровень витамина D может вызвать:
ослабление иммунитета;
повышенную утомляемость;
проблемы с костями и зубами (риск остеопороза и кариеса);
депрессию и плохое настроение;
повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы поддерживать нормальный уровень витамина D, врачи рекомендуют:
Проводить больше времени на солнце (по крайней мере 15-30 минут в день, особенно в утренние и вечерние часы).
Употреблять продукты, богатые витамином D, такие как жирная рыба (лосось, тунец, сардины), яйца, молочные продукты и печень.
Принимать витаминные добавки, особенно в осенне-зимний период, когда солнечного света недостаточно.
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В материале использованы такие источники - Mirror, BBC Health, МОЗ.