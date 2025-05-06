За кого точно не варто голосувати на Євробаченні-2025: перелік країн

Ірландія

На конкурсі Ірландію представить норвезька співачка EMMY з треком "Laika Party". Пісня розповідає про радянську собаку-космонавта Лайку - першу тварину, виведену на навколоземну орбіту, яка була запущена в космос 3 листопада 1957 року на кораблі "Супутник-2". EMMY (фото: instagram.com/Emmy)

Замість того, щоб згадати трагічну долю тварини, співачка мрійливо уявляє, що Лайка досі літає між зірками. І все б нічого, якби не одне “але” - авторка пісні взагалі-то росіянка Лариса Тормей.

Ще до повномасштабного вторгнення вона переїхала до Ірландії, де стала відомою співачкою. У 2022 році організовувала благодійні концерти, щоб допомогти Україні, і неодноразово висловлювала підтримку українцям. Лариса Тормей і EMMY (фото: instagram.com/larissa.tormey)

Тож тут питання складніше: чи пробачити іронічний текст пісні на тлі справжньої людської позиції авторки? Вибір за кожним. Але варто пам’ятати, що на Євробаченні важлива не тільки музика, а й контекст.

Австрія

Йоханнес Пітш, відомий під сценічним ім'ям JJ - оперний співак, якого букмекери вважають одним із фаворитів. Але його історія натхнення - це просто “червоний прапорець”. Йоханнес Пітш (фото: instagram.com/jjofficial)

В інтерв’ю він прямо заявив, що написав пісню "Wasted Love" завдяки росіянці. До цього лайкав її пости, активно взаємодіяв, а тепер раптово відписався. Та суть лишається: якщо твоє натхнення - людина з країни-агресора, то ти точно не герой нашого вечора.

Вірменія

Parg (справжнє ім'я - Паргев Варданян) після 2022-го не просто не припинив культурних зв’язків із Росією - він їх посилив. Виступи на російських шоу, кавери на треки російських артистів, поїздка в Сочі - все це говорить більше, ніж будь-які слова. Поки весь світ ізолює агресора, Parg розважає його публіку. Parg (фото: instagram.com/pargmusic)

Грузія

Маріам Шенгелія, яка виступить на Євробаченні-2025 з піснею Freedom, на початку повномасштабного вторгнення публічно підтримувала Україну та виступала проти проросійської влади в Грузії. Але щось пішло не так. Маріам Шенгелія (фото: instagram.com/mariam_shengeliaa1)

Зараз вона активно знімає ролики й агітує за партію "Грузинська мрія", яка має відверто проросійський курс. У самій Грузії люди були настільки обурені її участю, що навіть закликали до дискваліфікації.

Словенія

Представник Словенії на Пісенному конкурсі Клемен Слаконья - палкий фанат Діми Білана. Записував кавери, лайкав російську фан-базу, підтримував ідеї "миру во всем мире" без жодного засудження агресора. Клемен Слаконья (фото: instagram.com/klemenslakonja)

Перепросити за це в українців - навіть не намагався. В часи, коли чітка позиція має значення, така "нейтральність" - це теж позиція, але точно не та, яку варто підтримувати.

Фінляндія

Еріка Вікман - ще одна фаворитка букмекерів. Але на кого ми натрапляємо в її найближчому оточенні? Естонський представник Томмі Кеш та нідерландський співак Юст Кляйн - артисти, які неодноразово співпрацювали з росіянами та не соромилися цього. І хай Еріка нічого не сказала відкрито, та компанія, яку ти тримаєш, багато про тебе говорить. Еріка Вікман (фото: instagram.com/erikavikman)

Кіпр

У титрах для пісні кіпрського учасника Тео Евана є росіяни. Це не вигадка - багато російських музикантів і справді зараз мешкає на Кіпрі. Можна було б подумати, що це дрібниця, але, знову ж таки, в умовах війни навіть титри мають значення. Тео Еван (фото: instagram.com/theoevan_)

Швеція

Ситуація не така кричуща, але все ж варта згадки. У TikTok фінський гурт KAJ лайкав коментарі з російськими меседжами на кшталт "С РФ с любовью". Паралельно - і українські коменти теж. Схоже, що це справа рук їхнього SMM-ника, але в часи війни навіть така "нейтральна активність" викликає питання. KAJ (фото: instagram.com/humorgruppen.kaj)

Коли відбудеться Євробачення-2025

Перший півфінал відбудеться у вівторок, 13 травня 2025 року. Другий - у четвер, 15 травня 2025 року, а фінал пройде в суботу, 17 травня 2025 року.

Цього року конкурс проходитиме в Базелі, на арені St. Jakobshalle. Швейцарія прийматиме "Євробачення" завдяки перемозі Nemo з піснею "The Code" у 2024 році.