За кого точно не стоит голосовать на Евровидении-2025: перечень стран

Ирландия

На конкурсе Ирландию представит норвежская певица EMMY с треком "Laika Party". Песня рассказывает о советской собаке-космонавте Лайке - первом животном, выведенном на околоземную орбиту, которая была запущена в космос 3 ноября 1957 года на корабле "Спутник-2". EMMY(фото: instagram.com/Emmy)

Вместо того, чтобы вспомнить трагическую судьбу животного, певица мечтательно представляет, что Лайка до сих пор летает между звездами. И все бы ничего, если бы не одно "но" - автор песни вообще-то россиянка Лариса Тормей.

Еще до полномасштабного вторжения она переехала в Ирландию, где стала известной певицей. В 2022 году организовывала благотворительные концерты, чтобы помочь Украине, и неоднократно выражала поддержку украинцам. Лариса Тормей и EMMY (фото: instagram.com/larissa.tormey)

Так что здесь вопрос сложнее: простить ли ироничный текст песни на фоне настоящей человеческой позиции автора? Выбор за каждым. Но стоит помнить, что на Евровидении важна не только музыка, но и контекст.

Австрия

Йоханнес Питш, известный под сценическим именем JJ - оперный певец, которого букмекеры считают одним из фаворитов. Но его история вдохновения - это просто "красный флажок". Йоханнес Питш (фото: instagram.com/jjofficial)

В интервью он прямо заявил, что написал песню "Wasted Love" благодаря россиянке. До этого лайкал ее посты, активно взаимодействовал, а теперь внезапно отписался. Но суть остается: если твое вдохновение - человек из страны-агрессора, то ты точно не герой нашего вечера.

Армения

Parg (настоящее имя - Паргев Варданян) после 2022-го не просто не прекратил культурные связи с Россией - он их усилил. Выступления на российских шоу, каверы на треки российских артистов, поездка в Сочи - все это говорит больше, чем любые слова. Пока весь мир изолирует агрессора, Parg развлекает его публику. Parg(фото: instagram.com/pargmusic)

Грузия

Мариам Шенгелия, которая выступит на Евровидении-2025 с песней Freedom, в начале полномасштабного вторжения публично поддерживала Украину и выступала против пророссийской власти в Грузии. Но что-то пошло не так. Мариам Шенгелия (фото: instagram.com/mariam_shengeliaa1)

Сейчас она активно снимает ролики и агитирует за партию "Грузинская мечта", которая имеет откровенно пророссийский курс. В самой Грузии люди были настолько возмущены ее участием, что даже призывали к дисквалификации.

Словения

Представитель Словении на Песенном конкурсе Клемен Слаконья - ярый фанат Димы Билана. Записывал каверы, лайкал российскую фан-базу, поддерживал идеи "мира во всем мире" без всякого осуждения агрессора. Клемен Слаконья (фото: instagram.com/klemenslakonja)

Извиниться за это у украинцев - даже не пытался. Во времена, когда четкая позиция имеет значение, такая "нейтральность" - это тоже позиция, но точно не та, которую стоит поддерживать.

Финляндия

Эрика Викман - еще одна фаворитка букмекеров. Но на кого мы наталкиваемся в ее ближайшем окружении? Эстонский представитель Томми Кэш и нидерландский певец Юст Кляйн - артисты, которые неоднократно сотрудничали с россиянами и не стеснялись этого. И пусть Эрика ничего не сказала открыто, та компания, которую ты держишь, много о тебе говорит. Эрика Викман (фото: instagram.com/erikavikman)

Кипр

В титрах для песни кипрского участника Тео Эвана есть русские. Это не выдумка - многие российские музыканты и вправду сейчас живут на Кипре. Можно было бы подумать, что это мелочь, но, опять же, в условиях войны даже титры имеют значение. Тео Эван (фото: instagram.com/theoevan_)

Швеция

Ситуация не такая вопиющая, но все же стоит упоминания. В TikTok финская группа KAJ лайкала комментарии с российскими месседжами вроде "С РФ с любовью". Параллельно - и украинские комменты тоже. Похоже, что это дело рук их SMM-щика, но во времена войны даже такая "нейтральная активность" вызывает вопросы. KAJ(фото: instagram.com/humorgruppen.kaj)

Когда состоится Евровидение-2025

Первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая 2025 года. Второй - в четверг, 15 мая 2025 года, а финал пройдет в субботу, 17 мая 2025 года.

В этом году конкурс будет проходить в Базеле, на арене St. Jakobshalle. Швейцария будет принимать "Евровидение" благодаря победе Nemo с песней "The Code" в 2024 году.