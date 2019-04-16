Кого родит Меган Маркл: неожиданное предсказание ясновидящей

Меган Маркл, которая вскоре родит своего первенца, сейчас имеет проблемы со здоровьем, однако на ребенке после рождения это никак не отразится. Об этом рассказала знаменитая экстрасенс и таролог Саона, передает Teleprogramma.pro.

Ведунья также рассказала о поле малыше Маркл и принца Гарри. По ее мнению, у супружеской пары родится девочка.

Роды у герцогини Сассекской пройдут не идеально, считает Саона. В настоящее время Маркл страдает от болей ног, которые часто отекают и при ходьбе заставляют ее испытывать неудобство.

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (GettyImages)

По всей видимости, отметила экстрасенс, у герцогини есть проблемы с почками.

Впрочем, продолжила Соана, проблемы со здоровьем созвучны и с ее проблемным характером. Ведунья назвала Меган Маркл той еще "язвой".

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Отметим, что ранее беременная Меган Маркл рассказала своим друзьям о поле будущего ребенка - во время вечеринки она заявила, что у нее родится мальчик.

В то же время известная теннисистка Серена Уильямс, которая является подругой Меган Маркл, недавно дала очень прямой намек на то, какого пола у нее родится малыш. По ее словам - это будет девочка.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Как сообщалось ранее, экстрасенс Саона предсказала, что Меган Маркл после рождения первенца усилит свое давление на мужа принца Гарри. Ведунья уверена, что на самом деле герцогиня Сассекская конфликтная и постоянно хочет доказать свое превосходство.

Также мы писали о том, что экстрасенс напророчил Меган Маркл рождение трех детей в ближайшие шесть лет - мальчика и двух девочек.