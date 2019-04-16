Кого народить Меган Маркл: несподіване передбачення ясновидиці

Меган Маркл, яка незабаром народить свого первістка, зараз має проблеми зі здоров'ям, однак на дитині після народження це ніяк не відіб'ється. Про це розповіла відома екстрасенс і таролог Саона, передає Teleprogramma.pro.

Віщунка також розповіла про стать малюка Маркл і принца Гаррі. На її думку, у подружньої пари народиться дівчинка.

Пологи у герцогині Сассекської пройдуть не ідеально, вважає Саона. В даний час Маркл страждає від болю ніг, які часто набрякають і при ходьбі змушують її відчувати незручність.

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (GettyImages)

Скоріш за все, зазначила екстрасенс, у герцогині є проблеми з нирками.

Втім, продовжила Соана, проблеми зі здоров'ям співзвучні й з її проблемним характером. Віщунка назвала Меган Маркл тієї ще "виразкою".

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Зауважимо, що раніше вагітна Меган Маркл розповіла своїм друзям про стать майбутньої дитини - під час вечірки вона заявила, що у неї народиться хлопчик.

Водночас відома тенісистка Серена Вільямс, яка є подругою Меган Маркл, нещодавно дала дуже прямий натяк на те, якої статі у неї народиться малюк. За її словами, це буде дівчинка.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Саона передбачила, що Меган Маркл після народження первістка посилить свій тиск на чоловіка принца Гаррі. Віщунка впевнена, що насправді герцогиня Сассекська конфліктна і постійно хоче довести свою перевагу.

Також ми писали про те, що екстрасенс напророкував Меган Маркл народження трьох дітей у найближчі шість років - хлопчика і двох дівчаток.