Кого обрати? Топ-5 найкращих домашніх улюбленців

Морська свинка

Морська свинка (Cavia porcellus) - невеликий гризун, одомашнений у Перу близько 3000 років тому. Спочатку використовували їх як їжу, а як домашніх тварин вони стали популярними в 19 столітті.

Існує 13 порід морських свинок, від короткошерстих абіссинських до кучерявих тексельських. Вони важать від 0,5 до 1,4 кг і мають довжину від 20 до 40 см. Попри невеликий розмір, морські свинки потребують щоденного прибирання, і можуть жити до 7-8 років.

Ці соціальні тварини відчувають себе краще в парі, і їх треба утримувати в групах не менше двох осіб. У притулку для тварин або зоомагазині, де ви знайшли морських свинок, вам зможуть підказати, які дві (або три) особи уживаються разом.

Морська свинка (зображення: Вікіпедія)

Леопардовий гекон

Леопардовий гекон (Eublepharis macularius) - це милий і цікавий вибір для любителів рептилій. Вони мають плями, як у леопарда, і маленькі рожеві язики. Дорослі гекони виростають до 20-25 сантиметрів завдовжки.

На відміну від інших геконів, леопардові гекони не можуть лазити по стінах, тому ризик їх втечі мінімальний. Вони доброзичливі до випадкових дотиків, але краще їм давати спокій, треба тільки забезпечити лампу для обігріву, їжу (борошняні черви та цвіркуни) і воду.

Важливо не тягнути геконів за хвости, бо вони можуть скидати їх, як інші ящірки. Новий хвіст виросте, але не буде таким же гарним, як оригінал.

Плямистий еублефар поїдає цвіркуна (зображення: Вікіпедія)

Бородата агама

Бородата агама (Pogona vitticeps) - чудовий вибір для домашнього вихованця. Ці ящірки не тільки виглядають цікаво з їхньою бородою і кольоровими шипами, але й добре підходять для спілкування, адже вони терплячі до дотиків і активно досліджують навколишнє середовище.

Бородаті агами є всеїдними, тому їхній раціон включає не тільки комах, а й салат із овочів, таких як листова капуста та болгарський перець.

Бородата агама (зображення: Вікіпедія)

Кролик

Кролики спочатку були одомашнені для їжі, але сьогодні вони стали чудовими домашніми тваринами. Усі домашні кролики походять від європейського кролика (Oryctolagus cuniculus).

Домашні кролики, які живуть в приміщенні, можуть жити вдвічі довше, ніж ті, що утримуються на вулиці. Кролики дуже соціальні, тому важливо ставитися до них як до членів сім'ї. Вони розумні та можуть навчитися користуватися лотком, як кішки.

Попри їхню м'якість і пухнастість, кролики не завжди люблять, коли їх беруть на руки. Кроликам подобається сидіти поруч з господарями, але часто не подобається, коли їх сильно обіймають.

Голландський висловухий кролик (зображення: Вікіпедія)

Хвилястий папужка

Хвилясті папужки (Melopsittacus undulatus) є одними з найпопулярніших домашніх птахів у США. Вони відомі своєю яскравою забарвленістю і дружнім характером, що робить їх чудовими компаньйонами.

Вони також дуже товариські та люблять, коли їх гладять. Хвилясті папужки можуть навчитися щебетати, балакати і свистіти, що робить їх чудовими компаньйонами.

Оскільки хвилясті папужки - соціальні птахи, їм краще жити в парі. Забезпечте їм велику клітку (не менше 30,5 x 45,7 x 45,7 см), щоб вони мали достатньо місця для польотів і дослідження навколишнього середовища.

Хвилястий папуга (зображення: Вікіпедія)