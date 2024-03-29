Сирський про відставку Залужного: були вагомі причини

Президент України Володимир Зеленський мав причини для заміни головнокомандувача ЗСУ. Якщо це сталося під час активної фази війни, то причини були вагомими.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"У військових є один обов’язок - ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини - вагомі", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач додав, що працював з Валерієм Залужним з початку російського повномасштабного вторгнення та навіть раніше.

"Можу сказати, що всі наші знання і весь досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника", - пояснив він.

Сирський додав, що військове керівництво наразі відпрацьовує алгоритми роботи органів військового управління на всіх рівнях. Мова йде про детальне, ретельне планування дій з урахуванням потреб фронту.

"Наші штаби повинні знати всі, без винятку, потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. У цьому на перший план виходить кваліфікація офіцерів, що належать до органів військового управління", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський підтвердив, що склад Генштаб ЗСУ та інших військових органів був оновлений бойовими офіцерами з практичним досвідом.