Ось як виглядають люди з генетичним дефектом очей, який робить погляд "зміїним"

Генетичний дефект, при якому відсутня частина райдужки ока, називається колобомою райдужної оболонки. Зустрічається вона раз на 10 тисяч випадків, і народжені з нею люди часто вважають себе особливими, пишаються своїми очима і відмовляються від корекції.

Що таке колобома, чому вона виникає і чи виліковна - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що таке колобома?

Як правило, ця аномалія має вроджений характер, але офтальмологам відомі і випадки набутої колобоми. Дана патологія може мати складний характер, наприклад, досягати сітчастої та судинної оболонки, або виявлятися тільки у вигляді невеликого порушення форми зіниці.

Уроджений дефект виникає у плода під час внутрішньоутробного розвитку. У цьому випадку патологія обумовлена порушенням процесів формування ока на певному етапі розвитку цього органу.

Фото: instagram.com/jeremyleyer

Набута колобома райдужної оболонки зазвичай є наслідком травми очного яблука, або може виникнути як ускладнення після хірургічної операції.

Фахівці розрізняють колобоми односторонні та двосторонні (залежно від того, вражені одне або обидва ока), повні та неповні (у першому випадку заторкнуті всі шари райдужної оболонки, у другому - лише її окремі шари.

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Такий дефект помітний, адже зіниця має форму груші, краплі, замкової свердловини. Зазвичай зіниця витягнута донизу і може виходити за межі райдужної оболонки. Цей дефект дещо нагадує зміїне чи кошаче око.

Око при вродженій колобомі райдужної оболонки виконує свої функції, але якість зору як правило знижується.

Фото: instagram.com/gattogomeztv

Наскільки поширена колобома?

Колобома надзвичайно рідкісна, вона зустрічається лише в одного з 10 000 новонароджених.

Іноді колобома передається у спадок, але в більшості випадків немає генетичного зв’язку.

Якщо у вашої дитини колобома, ви самі повинні пройти перевірку очей - на випадок, якщо у вас є недіагностовані проблеми. Про інші причини колобоми відомо небагато.

Фото: instagram.com/meddevognsen

Як лікується колобома?

Колобому не можна вилікувати (лише виправити хірургічно), але її слід контролювати за допомогою перевірки зору кожні шість місяців, а потім щорічно.

Деяким дітям з колобомою може знадобитися носити окуляри, а дорослі можуть придбати косметичні контактні лінзи, щоб зіниця виглядала круглою.

Фото: instagram.com/amandabethmartin/

Коли дитина стає старшою, за наявності показань (великі розміри колобоми та значна втрата зорових функцій) може бути призначена хірургічна операція.