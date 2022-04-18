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Кого ищут работодатели в Киеве и на какие зарплаты: список популярных вакансий

Фото: Кого ищут работодатели в Киеве и на какие зарплаты (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Во время войны в Украине существенно изменился рынок труда. Некоторые профессии стали более востребованными, некоторые - наоборот сейчас неактуальны. Украинцам приходится менять квалификацию, учиться новым навыкам, чтобы приспособиться к новым реалиям.

Кого ищут работодатели в Киеве, и сколько предлагают платить, рассказала нам Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

Так, по данным сервиса, топ-10 востребованных специалистов среди украинских работодателей в период с 1 по 17 апреля по количеству размещенных вакансий стали (должность и количество объявлений):

  • водитель - 5 939
  • продавец - 2 231
  • грузчик - 2 052
  • охранник/сторож - 1 554
  • разнорабочий - 1 530
  • сиделка - 1 217
  • курьер - 1 191
  • швея - 1 047
  • строитель - 852
  • парикмахер - 840

Кому предлагают большую зарплату

По словам эксперта, список специальностей по медианной зарплате существенно иной:

  • Около 30 тыс. грн готовы платили в столице фасадчикам, комбайнерам и плиточникам.
  • Водителям такси предлагают 25 тыс. грн.
  • Чуть меньше прорабам - 23 тыс. грн.

В таких сферах как "Логистика/склад/доставка", "Строительство/отделочные работы" и "Розничная торговля/продажи/закупки" украинские работодатели чаще всего ищут кандидатов на полную занятость.

Однако, учитывая сложную ситуацию в стране есть вакансии с частичной и гибкой занятостью.

Ранее мы писали, что украинским ІТ-специалистам рассказали, как найти работу во время войны.

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