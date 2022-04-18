Кого ищут работодатели в Киеве и на какие зарплаты: список популярных вакансий

Так, по данным сервиса, топ-10 востребованных специалистов среди украинских работодателей в период с 1 по 17 апреля по количеству размещенных вакансий стали (должность и количество объявлений):

водитель - 5 939

продавец - 2 231

грузчик - 2 052

охранник/сторож - 1 554

разнорабочий - 1 530

сиделка - 1 217

курьер - 1 191

швея - 1 047

строитель - 852

парикмахер - 840

Кому предлагают большую зарплату

По словам эксперта, список специальностей по медианной зарплате существенно иной:

Около 30 тыс. грн готовы платили в столице фасадчикам, комбайнерам и плиточникам.

Водителям такси предлагают 25 тыс. грн.

Чуть меньше прорабам - 23 тыс. грн.

В таких сферах как "Логистика/склад/доставка", "Строительство/отделочные работы" и "Розничная торговля/продажи/закупки" украинские работодатели чаще всего ищут кандидатов на полную занятость.

Однако, учитывая сложную ситуацию в стране есть вакансии с частичной и гибкой занятостью.