Кого шукають роботодавці в Києві і на які зарплати: список популярних вакансій

Під час війни в Україні суттєво змінився ринок праці. Деякі професії стали більш затребуваними, деякі - навпаки зараз неактуальні. Українцям доводиться міняти кваліфікацію, вчитися новим навичкам, аби пристосуватися до нових реалій.
Кого шукають роботодавці в Києві, і скільки пропонують платити, розповіла нам Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота.
Так, за даними сервісу, топ-10 затребуваних спеціалістів серед українських роботодавців в період з 1 по 17 квітня за кількістю розміщених вакансій стали (посада і кількість оголошень):
За словами експерта, список спеціальностей за медіанною зарплатою суттєво інший:
В таких сферах як "Логістика/склад/доставка", "Будівництво/облицювальні роботи" та "Роздрібна торгівля/продажі/закупки" українські роботодавці найчастіше шукають кандидатів на повну зайнятість.
Однак, враховуючи складну ситуацію в країні є вакансії з частковою та гнучкою зайнятістю.
Раніше ми писали, що українським ІТ-спеціалістам розповіли, як знайти роботу під час війни.