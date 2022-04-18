Кого шукають роботодавці в Києві і на які зарплати: список популярних вакансій

Так, за даними сервісу, топ-10 затребуваних спеціалістів серед українських роботодавців в період з 1 по 17 квітня за кількістю розміщених вакансій стали (посада і кількість оголошень):

водій - 5 939

продавець - 2 231

вантажник - 2 052

охоронець/сторож - 1 554

різноробочий - 1 530

доглядальниця - 1 217

кур'єр - 1 191

швачка - 1 047

будівельник - 852

перукар - 840

Кому пропонують більшу зарплату

За словами експерта, список спеціальностей за медіанною зарплатою суттєво інший:

Близько 30 тис. грн готові платили в столиці фасадникам, комбайнерам і плиточникам.

Водіям таксі пропонують 25 тис. грн.

Трохи менше виконробам - 23 тис. грн.

В таких сферах як "Логістика/склад/доставка", "Будівництво/облицювальні роботи" та "Роздрібна торгівля/продажі/закупки" українські роботодавці найчастіше шукають кандидатів на повну зайнятість.

Однак, враховуючи складну ситуацію в країні є вакансії з частковою та гнучкою зайнятістю.