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Кого шукають роботодавці в Києві і на які зарплати: список популярних вакансій

Фото: Кого шукають роботодавці в Києві і на які зарплати (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Під час війни в Україні суттєво змінився ринок праці. Деякі професії стали більш затребуваними, деякі - навпаки зараз неактуальні. Українцям доводиться міняти кваліфікацію, вчитися новим навичкам, аби пристосуватися до нових реалій.

Кого шукають роботодавці в Києві, і скільки пропонують платити, розповіла нам Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота.

Так, за даними сервісу, топ-10 затребуваних спеціалістів серед українських роботодавців в період з 1 по 17 квітня за кількістю розміщених вакансій стали (посада і кількість оголошень):

  • водій - 5 939
  • продавець - 2 231
  • вантажник - 2 052
  • охоронець/сторож - 1 554
  • різноробочий - 1 530
  • доглядальниця - 1 217
  • кур'єр - 1 191
  • швачка - 1 047
  • будівельник - 852
  • перукар - 840

Кому пропонують більшу зарплату

За словами експерта, список спеціальностей за медіанною зарплатою суттєво інший:

  • Близько 30 тис. грн готові платили в столиці фасадникам, комбайнерам і плиточникам.
  • Водіям таксі пропонують 25 тис. грн.
  • Трохи менше виконробам - 23 тис. грн.

В таких сферах як "Логістика/склад/доставка", "Будівництво/облицювальні роботи" та "Роздрібна торгівля/продажі/закупки" українські роботодавці найчастіше шукають кандидатів на повну зайнятість.

Однак, враховуючи складну ситуацію в країні є вакансії з частковою та гнучкою зайнятістю.

Раніше ми писали, що українським ІТ-спеціалістам розповіли, як знайти роботу під час війни.

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