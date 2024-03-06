Для кого гірчиця дуже корисна, а кому - може сильно нашкодити

Що треба знати про гірчицю

"Гірчиця - популярна приправа, виготовлена з насіння однойменної рослини. Сучасна наука має підтвердження її користі для здоров’я, починаючи від зниження рівня цукру в крові до посиленого захисту від інфекцій і хвороб", - каже дієтолог.

Гірчицю використовували як лікувальний засіб у традиційній медицині ще з давньогрецької та римської цивілізацій.

"Гірчичний соус відомий, починаючи з ІІІ-ІV століття. Для його приготування подрібнене насіння змішували з оцтом, а пізніше з олією і медом. З XIV ст. Франція перебрала на себе лідерство у виробництві гірчиці, коли з’явилася знаменита діжонська гірчиця", - розповідає Швець.

Найпоширеніший сьогодні жовто-коричневий гірчичний соус з’явився лише на початку ХХ ст. у США. Рівень гостроти та міцності гірчиці залежить від типу насіння та рідини, з якою готують соус.

Гірчиця - джерело вітамінів та мінералів

"Є декілька десятків сортів рослини гірчиці, усі вони багаті поживними речовинами. Листя містить значну кількість кальцію, міді та вітамінів С, А та К, а насіння є чудовим джерелом клітковини, селену, магнію і марганцю. Листя гірчиці можна їсти сирим або вареним, готуючи як шпинат та додаючи до салатів, супів і рагу", - говорить лікар.

Гірчична паста, мабуть, найпопулярніший спосіб споживання гірчиці. Ця низькокалорійна приправа - простий варіант додати до їжі трохи заліза, кальцію, селену та фосфору.

Містить антиоксиданти

"Гірчиця містить антиоксиданти та інші корисні рослинні сполуки, які, як вважають, допомагають захистити організм від пошкоджень і хвороб. Наприклад, це гарне джерело глюкозинолатів, групи сірковмісних сполук, що містяться у всіх хрестоцвітих овочах, включаючи броколі, білокачанну капусту, брюссельську капусту та гірчицю", - зазначає Швець.

Глюкозинолати активуються, коли листя або насіння рослини пошкоджуються - через жування або розрізання. Вважається, що вони стимулюють захист організму від захворювань.

Гірчиця багата на ці речовини:

ізотіоціанати - ці сполуки є похідними глюкозинолатів, допомагають запобігти росту або поширенню ракових клітин

- ці сполуки є похідними глюкозинолатів, допомагають запобігти росту або поширенню ракових клітин синігрин надає гірчиці гострий смак та специфічний запах. Як вважається, має протизапальні, антибактеріальні, протигрибкові, протипухлинні та ранозагоювальні властивості

надає гірчиці гострий смак та специфічний запах. Як вважається, має протизапальні, антибактеріальні, протигрибкові, протипухлинні та ранозагоювальні властивості каротиноїди, ізорамнетин і кемпферол - результати досліджень пов’язують ці флавоноїдні антиоксиданти із захистом від діабету 2 типу, захворювань серця та, можливо, навіть деяких видів раку

Сприяє захисту від певних хвороб

Наукові дослідження підтверджують певні корисні ефекти для здоров’я:

знижує рівень цукру в крові

захищає від псоріатичного запалення

зменшує симптоми контактного дерматиту

забезпечує захист від інфекцій

захищає від деяких видів раку

"Попри перспективні результати, кількість досліджень, що підтверджують ці переваги, залишається невеликою. Крім того, більшість з них проводилися in vitro або на тваринах з використанням екстрактів гірчиці. Тому незрозуміло, чи споживання насіння, листя чи гірчичного соусу матиме подібний ефект", - говорить лікар.

Які можуть бути побічні ефекти від споживання гірчиці

Вживання гірчиці зазвичай вважається безпечним для більшості людей. Споживання у великих кількостях, які до прикладу містяться в екстрактах гірчиці, може призвести до болю в животі, діареї та запалення кишківника.

"Також траплявся випадок, коли у жінки розвинувся контактний дерматит після того, як вона наклала на шкіру пластир, що містив насіння гірчиці", - застерігає Швець.

Сире насіння та листя гірчиці містять значну кількість гойтрогенів. Ці сполуки можуть перешкоджати нормальній роботі щитоподібної залози, гормони якої відповідають за регуляцію метаболізму.

"Вони навряд чи є проблемою для людей з нормальною функцією щитоподібної залози. Однак тим, у кого вона порушена, рекомендують замочити чи відварити насіння та листя гірчиці перед тим, як їх їсти, або взагалі обмежити їх споживання", - радить дієтолог.