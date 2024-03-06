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Для кого гірчиця дуже корисна, а кому - може сильно нашкодити

Що треба знати про гірчицю (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Гірчиця є однією з улюблених соусів українців. Вона не лише підсилює смак багатьох страв, а й надає значні переваги здоров'ю. Втім, корисна вона не для всіх і навіть здатна спричинити неприємні наслідки

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що треба знати про гірчицю

"Гірчиця - популярна приправа, виготовлена з насіння однойменної рослини. Сучасна наука має підтвердження її користі для здоров’я, починаючи від зниження рівня цукру в крові до посиленого захисту від інфекцій і хвороб", - каже дієтолог.

Гірчицю використовували як лікувальний засіб у традиційній медицині ще з давньогрецької та римської цивілізацій.

"Гірчичний соус відомий, починаючи з ІІІ-ІV століття. Для його приготування подрібнене насіння змішували з оцтом, а пізніше з олією і медом. З XIV ст. Франція перебрала на себе лідерство у виробництві гірчиці, коли з’явилася знаменита діжонська гірчиця", - розповідає Швець.

Найпоширеніший сьогодні жовто-коричневий гірчичний соус з’явився лише на початку ХХ ст. у США. Рівень гостроти та міцності гірчиці залежить від типу насіння та рідини, з якою готують соус.

Гірчиця - джерело вітамінів та мінералів

"Є декілька десятків сортів рослини гірчиці, усі вони багаті поживними речовинами. Листя містить значну кількість кальцію, міді та вітамінів С, А та К, а насіння є чудовим джерелом клітковини, селену, магнію і марганцю. Листя гірчиці можна їсти сирим або вареним, готуючи як шпинат та додаючи до салатів, супів і рагу", - говорить лікар.

Гірчична паста, мабуть, найпопулярніший спосіб споживання гірчиці. Ця низькокалорійна приправа - простий варіант додати до їжі трохи заліза, кальцію, селену та фосфору.

Містить антиоксиданти

"Гірчиця містить антиоксиданти та інші корисні рослинні сполуки, які, як вважають, допомагають захистити організм від пошкоджень і хвороб. Наприклад, це гарне джерело глюкозинолатів, групи сірковмісних сполук, що містяться у всіх хрестоцвітих овочах, включаючи броколі, білокачанну капусту, брюссельську капусту та гірчицю", - зазначає Швець.

Глюкозинолати активуються, коли листя або насіння рослини пошкоджуються - через жування або розрізання. Вважається, що вони стимулюють захист організму від захворювань.

Гірчиця багата на ці речовини:

  • ізотіоціанати - ці сполуки є похідними глюкозинолатів, допомагають запобігти росту або поширенню ракових клітин
  • синігрин надає гірчиці гострий смак та специфічний запах. Як вважається, має протизапальні, антибактеріальні, протигрибкові, протипухлинні та ранозагоювальні властивості
  • каротиноїди, ізорамнетин і кемпферол - результати досліджень пов’язують ці флавоноїдні антиоксиданти із захистом від діабету 2 типу, захворювань серця та, можливо, навіть деяких видів раку

Сприяє захисту від певних хвороб

Наукові дослідження підтверджують певні корисні ефекти для здоров’я:

  • знижує рівень цукру в крові
  • захищає від псоріатичного запалення
  • зменшує симптоми контактного дерматиту
  • забезпечує захист від інфекцій
  • захищає від деяких видів раку

"Попри перспективні результати, кількість досліджень, що підтверджують ці переваги, залишається невеликою. Крім того, більшість з них проводилися in vitro або на тваринах з використанням екстрактів гірчиці. Тому незрозуміло, чи споживання насіння, листя чи гірчичного соусу матиме подібний ефект", - говорить лікар.

Які можуть бути побічні ефекти від споживання гірчиці

Вживання гірчиці зазвичай вважається безпечним для більшості людей.  Споживання у великих кількостях, які до прикладу містяться в екстрактах гірчиці, може призвести до болю в животі, діареї та запалення кишківника.

"Також траплявся випадок, коли у жінки розвинувся контактний дерматит після того, як вона наклала на шкіру пластир, що містив насіння гірчиці", - застерігає Швець.

Сире насіння та листя гірчиці містять значну кількість гойтрогенів. Ці сполуки можуть перешкоджати нормальній роботі щитоподібної залози, гормони якої відповідають за регуляцію метаболізму.

"Вони навряд чи є проблемою для людей з нормальною функцією щитоподібної залози. Однак тим, у кого вона порушена, рекомендують замочити чи відварити насіння та листя гірчиці перед тим, як їх їсти, або взагалі обмежити їх споживання", - радить дієтолог.

 

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