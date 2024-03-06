Для кого горчица очень полезна, а кому - может сильно навредить

Что нужно знать о горчице

"Горчица - популярная приправа, изготовленная из семян одноименного растения. Современная наука имеет подтверждение ее пользы для здоровья, начиная от снижения уровня сахара в крови до усиленной защиты от инфекций и болезней", - говорит диетолог.

Горчицу использовали как лечебное средство в традиционной медицине еще из древнегреческой и римской цивилизаций.

"Горчичный соус известен, начиная с III-IV века. Для его приготовления измельченные семена смешивали с уксусом, а позже с маслом и медом. С XIV в. Франция перебрала на себя лидерство в производстве горчицы, когда появилась знаменитая дижонская горчица", - рассказывает Швец.

Самый распространенный сегодня желто-коричневый горчичный соус появился только в начале ХХ ст. в США. Уровень остроты и крепости горчицы зависит от типа семян и жидкости, с которой готовят соус.

Горчица - источник витаминов и минералов

"Есть несколько десятков сортов растения горчицы, все они богаты питательными веществами. Листья содержат значительное количество кальция, меди и витаминов С, А и К, а семена являются прекрасным источником клетчатки, селена, магния и марганца. Листья горчицы можно есть сырыми или вареными, готовя как шпинат и добавляя в салаты, супы и рагу", - говорит врач.

Горчичная паста, пожалуй, самый популярный способ употребления в пищу горчицы. Эта низкокалорийная приправа - простой вариант добавить в пищу немного железа, кальция, селена и фосфора.

Содержит антиоксиданты

"Горчица содержит антиоксиданты и другие полезные растительные соединения, которые, как считают, помогают защитить организм от повреждений и болезней. Например, это хороший источник глюкозинолатов, группы серосодержащих соединений, содержащихся во всех крестоцветных овощах, включая брокколи, белокочанную капусту, брюссельскую капусту и горчицу", - отмечает Швец.

Глюкозинолаты активируются, когда листья или семена растения повреждаются - из-за жевания или разрезания. Считается, что они стимулируют защиту организма от болезней.

Горчица богата этими веществами:

изотиоцианаты - эти соединения являются производными глюкозинолатов, помогают предотвратить рост или распространение раковых клеток.

- эти соединения являются производными глюкозинолатов, помогают предотвратить рост или распространение раковых клеток. синигрин придает горчице острый вкус и специфический запах. Как считается, имеет противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые, противоопухолевые и ранозаживляющие свойства

придает горчице острый вкус и специфический запах. Как считается, имеет противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые, противоопухолевые и ранозаживляющие свойства каротиноиды, изорамнетин и кемпферол - результаты исследований связывают эти флавоноидные антиоксиданты с защитой от диабета 2 типа, заболеваний сердца и, возможно, даже некоторых видов рака

Способствует защите от определенных болезней

Научные исследования подтверждают определенные полезные эффекты для здоровья:

снижает уровень сахара в крови

защищает от псориатического воспаления

уменьшает симптомы контактного дерматита

обеспечивает защиту от инфекций

защищает от некоторых видов рака

"Несмотря на перспективные результаты, количество исследований, подтверждающих эти преимущества, остается небольшим. Большинство из них проводились in vitro или на животных с использованием экстрактов горчицы. Поэтому непонятно, будет ли потребление семян, листьев или горчичного соуса подобный эффект", - говорит врач.

Какие могут быть побочные эффекты от потребления горчицы

Употребление горчицы обычно считается безопасным для большинства людей. Потребление в больших количествах, которые, например, содержатся в экстрактах горчицы, может привести к боли в животе, диарее и воспалениям кишечника.

"Также случалось, когда у женщины развился контактный дерматит после того, как она наложила на кожу пластырь, содержащий семена горчицы", - предостерегает Швец.

Сырые семена и листья горчицы содержат значительное количество гойтрогенов. Эти соединения могут препятствовать нормальной работе щитовидной железы, гормоны которой отвечают за регуляцию метаболизма.

"Они вряд ли являются проблемой для людей с нормальной функцией щитовидной железы. Однако тем, у кого она нарушена, рекомендуют замочить или отварить семена и листья горчицы перед тем, как их есть или вообще ограничить их потребление", - советует диетолог.