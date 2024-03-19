У кого день ангела 20 березня: найтепліші привітання на будь-який смак

20 березня, як і в будь-який інший день, хтось святкує день ангела. І якщо ви хочете приємно здивувати людину, чиї іменини випали саме на цю дату, підберіть найкращі привітання.
У кого день ангела 20 березня, а також як привітати з іменинами до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти bpro1 top, "Твій світ".
Не забудьте привітати Микиту, Віктора, Клавдію, Олександру, Світлану, Параску, Марію та Юліану.
Окрім цього, 20 березня іменини святкують люди з такими іменами: Мотря, Омелян, Василь.
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли святкувати Благовіщення.
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