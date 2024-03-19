У кого день ангела 20 марта: самые теплые поздравления на любой вкус

20 марта, как и в любой другой день, кто-нибудь празднует день ангела. И если вы хотите приятно удивить человека, чьи именины выпали именно на эту дату, подберите самые лучшие приветствия.
У кого день ангела 20 марта, а также как поздравить с именинами до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты bpro1 top, "Твій світ".
Не забудьте поздравить Никиту, Виктора, Клавдию, Александру, Светлану, Параску, Марию и Юлиану.
Кроме этого, 20 марта именины празднуют люди со следующими именами: Мотря, Емельян, Василий.
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!".
Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда праздновать Благовещение.
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