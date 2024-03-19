RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У кого день ангела 20 марта: самые теплые поздравления на любой вкус

Поздравление с днем ангела Марии (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

20 марта, как и в любой другой день, кто-нибудь празднует день ангела. И если вы хотите приятно удивить человека, чьи именины выпали именно на эту дату, подберите самые лучшие приветствия.

У кого день ангела 20 марта, а также как поздравить с именинами до слез, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты bpro1 top, "Твій світ".

Кого поздравлять с именинами 20 марта

Не забудьте поздравить Никиту, Виктора, Клавдию, Александру, Светлану, Параску, Марию и Юлиану.

Кроме этого, 20 марта именины празднуют люди со следующими именами: Мотря, Емельян, Василий.

Теплое поздравление с днем ангела в SMS и своими словами

  • "Счастья, здоровья и мира в душе тебе в этот прекрасный день ангела! Пусть каждый момент будет наполнен теплом, улыбками и добрыми воспоминаниями"
  • "Сегодня твой день ангела и я поздравляю тебя с этим замечательным праздником! Пусть твой ангел-хранитель всегда бережет тебя от всяких невзгод, помогает в сложных жизненных ситуациях и дает силы, когда кажется, что уже нет сил!"
  • "Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебя сопровождают по жизни! А еще желаю красоты вокруг, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! С праздником!".

Душевный стих на именины на украинском языке

"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда праздновать Благовещение.

Кроме того, недавно стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела