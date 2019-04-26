Кого будет наказывать "языковая полиция": среди украинцев идут баталии

Фото: Языковой закон (РБК-Украина)

Языковой закон предусматривает штрафы за его невыполнение, но только через три года. За частное общение на русском никто не накажет, напоминает юрист

"Языковой закон" приняла Верховная Рада в четверг 25 апреля. Эту новость с восторгом встретили много украинцев. В то же время есть и немало несогласных с тем, как будет действовать этот закон.

Кстати, "языковой закон" успел обрасти многими мифами. Один из таких мифов заключается в том, что украинцев якобы будут заставлять говорить только на украинском языке. Для этого якобы введут "языковую полицию", представители которой будут ходить по улицам и искать тех, кто говорит на русском или другом языке, а после этого их будут штрафовать.

На самом же деле будет создана специальная комиссия, которая будет контролировать выполнение закона. Кроме того, за неисполнение закона ближайшие три года наказывать не будут. Также по всей Украине должны создать условия для изучения украинского языка теми, кто им не владеет.

Об этом в утреннем эфире телеканала "Наш" напомнил глава Столичной юстиции Станислав Куценко.

"Никто не будет ходить и смотреть, говорите ли вы на украинском в быту"

"Законом предусматривается создание специальной комиссии, которая будет определять все эти алгоритмы. Потому что есть закон и есть подзаконные акты. Эта комиссия будет выдавать определенные указы, распоряжения, которыми будет регулировать эти вопросы. Не будет, как говорят, "комиссаров", которых многие боятся. Никто не будет ходить с нагайкой и смотреть, говорите ли вы по-украински в быту", - сказал Куценко.

Он подчеркнул, что закон не распространяется на язык частного общения, а касается только рабочей сферы, преимущественно госслужащих, работников медицины, образования и тому подобное.

Фото: Языковой закон (РБК-Украина)

Ведущая программы в свою очередь напомнила, что на деятельность комиссии в будущем могут поступать жалобы.

"Да, будет человеческий фактор, будут жалобы. Но для этого нужно время, чтобы прописать все моменты детально. Это поможет избежать жалоб", - пояснил юрист.

По его словам, пока у нас не слишком детализированы определенные нормативные акты.

"Возьмем даже тот же европейский союз. Мы говорим о бюрократии у нас, но у них все еще больше прописано. О деятельности комиссии должны быть большие документы, где все будет пошагово расписано, чтобы потом не было ненужных никому дискуссий, административных исков, судебных тяжб, которые отменяли бы определенные рушение комиссии или определенных органов", - подчеркнул он.

В эфир канала звонили люди, которые говорили, что недовольны новым законом. Мол, за его нарушение будут выселять из Украины тех, кто не говорить по-украински.

"Я твердо убежден, что этого никогда не произойдет. Никто никого с Украины выселять не будет. Такого законом не предусмотрено и никогда не будет предусмотрено", - подчеркнул Станислав Куценко.

Напомним, ранее мы писали, как люди под Верховной Радой праздновали принятия языкового закона. Новость о том, что закон наконец приняли, с радостью восприняли много людей.

Также мы писали, какие есть главные мифы и страшилки, которые успели появиться вокруг "языкового закона". Большинство опасений оказались неправдой.