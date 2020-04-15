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Для кого найбільше небезпечний коронавірус: вчені назвали головну ознаку

STYLERКоронавірус    15.04.2020 - 12:16
Для кого найбільше небезпечний коронавірус: вчені назвали головну ознаку
Люди з ожирінням входять в зону ризику (Колаж РБК-Україна)

Найбільше коронавірус небезпечний для літніх людей з ожирінням

Коронавірус у світі інфікував близько двох мільйонів чоловік. У більшості летальні випадки були зафіксовані у людей, старших 60 років. Американські вчені з Медичної школи імені Гроссмана при Нью-Йоркському університеті з'ясували, що Covid-19 дуже небезпечний для людей з ожирінням.

Фахівці повідомили, що в результаті досліджень було протестовано 8 тисяч осіб. Майже половина пацієнтів (46%), госпіталізованих з коронавірусною інфекцією, були старше 65 років. Також вчені повідомили, що важка форма коронавіруса була у хворих з ожирінням.

Якщо зробити висновки зі слів вчених, навіть ті, хто молодше 60 років, в два рази частіше потребують госпіталізації, якщо у них є ожиріння. Справа в тому, що пацієнти з ожирінням більш схильні до інфекцій, так як у них низький імунітет.

Їх імунна система намагається боротися з надлишком жиру в організмі, тому не бореться в повній мірі з вірусом.

Американські вчені впевнені, що люди з надмірною вагою повинні більш ретельно стежити за своїм здоров'ям.

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