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Коронавирус в Украине: от каких осложнений чаще всего умирают украинцы

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 09:58
Коронавирус в Украине: от каких осложнений чаще всего умирают украинцы
Коронавирус сильно угнетает имунную систему (фото: РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, от каких осложнений от коронавируса умирают украинцы

Коронавирус в Украине инфицировал 3764 человека, 108 из них скончались от осложнений инфекции, 143 пациента – вылечились (по данным на утро 15 апреля). В Минздраве рассказали, от каких осложнений чаще всего умирают украинцы. Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.

Так самыми главными болезнями являются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. Если они присутствуют у человека и он заболевает коронавирусом, есть высокий риск летального исхода.

"В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение", – говорится в сообщении.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько): сердечно-сосудистые – 74% сочетаемые заболевания – 29% сахарный диабет – 22% заболевания легких – 9% новообразования – 8% заболевания почек – 7%.

Кстати, в Минздраве опасаются, что массовое посещение церквей на Пасху приведет к очередному всплеску пандемии в стране и может нивелировать все усилия по сдерживанию коронавируса в Украине.

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