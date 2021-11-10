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"Коли ще звірі говорили": в Софії Київській знайшли артефакти язичницького періоду (фото)

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Київ, Середа 10 листопада 2021 07:36
"Коли ще звірі говорили": в Софії Київській знайшли артефакти язичницького періоду (фото) Колаж РБК-Україна: археологи виявили в "Софії Київській" артефакти X століття
Автор: Володимир Костирін

На території Національного заповідника "Софія Київська" археологи виявили стародавні артефакти, які датуються X століттям, і відносяться до дохристиянського або ранньохристиянського періоду.

Про це розповів завідувач сектору археологічних досліджень заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський у своєму Facebook.

Таким чином, дані знахідки старші за сам Софійський собор, який почали зводити в першій половині XI століття.

Вчений зазначив, що такий виявлений цікавий комплекс з "дософійського" поховання - "з тих часів, "коли ще звірі говорили"".

Він також опублікував фото артефактів, серед яких і прикраси, і гудзики, і ніж з дерев'яною ручкою.

У коментарях до публікації археолог уточнив, вони, ймовірно, відносяться до кінця Х століття, і можуть бути трохи старше масового хрещення великим князем Володимиром в 988 році жителів Києва.

&quot;Коли ще звірі говорили&quot;: в Софії Київській знайшли артефакти язичницького періоду (фото)

Артефакти X століття в "Софії Київській" швидше за все застали ще язичницький період (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Точніше визначити вік артефактів допоможуть подальші вивчення та аналізи.

Крім того, науковці в процесі розкопок знайшли також бронзовий енколпіон (хрест-релікварій), який є "ледь не першим цілим з території Софії Київської за усі десятиліття її досліджень".

Було визначено, що ця чудова знахідка може бути датована в межах першої половини XIII століття.

&quot;Коли ще звірі говорили&quot;: в Софії Київській знайшли артефакти язичницького періоду (фото)

У "Софії Київській" виявили бронзовий енколпіон XIII століття (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Відповідаючи на коментарі користувачів мережі з привітаннями та реагуючи на фразу, що археологам зараз вдалося натрапити "на золоту жилу", Бобровський зазначив: "Це все ж головний храм Русі та України".

"Ми кілька років кружляли довкола, у цьому - підібралися під самі стіни. Майбутні покоління археологів матимуть набагато більше, оскільки найцікавіше ми зберегли недоторканим", - розповів науковець.

Нагадаємо, раніше археологи у "Софії Київській" знайшли унікальну 900-річну печатку легендарного ігумена-паломника Даниїла, автора першого в літературі Київської Русі опису подорожі Святою Землею.

Також ми писали, що нещодавно у заповіднику "Софія Київська" виявили безліч унікальних знахідок, серед яких невідомий раніше вівтар, монети віком 500-700 років та фрески з тваринами.

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