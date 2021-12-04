Как кофе влияет на зрение человека: ответ ученых вас удивит

Так, острота зрения относится к способности человека обнаруживать и распознавать мелкие детали и может быть измерена в статических (неподвижных) или динамических условиях.

Отмечается, что динамическая острота зрения особенно важна в повседневных действиях.

Что показало исследование

В целом, в исследовании принял участие 21 доброволец. В частности, одного дня испытуемые принимали капсулу кофеина (дозой четыре миллиграмма на килограмм). А на другой день принимали капсулу плацебо.

Университет Ватерлоо разработал компьютерный тест, с помощью которого каждый участник имел динамические навыки остроты зрения за час и через час после приема кофеина.

Участники, принимавшие капсулы с кофеином, показали значительно большую точность и более высокую скорость в отношении движущихся целей малого размера. Также скорость движения глаз и контрастная чувствительность, которые влияют на динамическую остроту зрения, были чувствительны к потреблению кофеина.

Ученые пришли к выводу, что потребление кофеина может быть полезным для зрительной функции человека, повышая бдительность. В частности, это важно во время вождения или езды на велосипеде.