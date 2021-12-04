Як кава впливає на зір людини: відповідь вчених вас здивує

Так, гострота зору належить до здатності людини виявляти та розпізнавати дрібні деталі й може бути виміряна в статичних (нерухомих) або динамічних умовах.

Зазначається, що динамічна гострота зору особливо важлива у повсякденних діях.

Що показало дослідження

Загалом, у дослідженні взяв участь 21 доброволець. Зокрема, одного дня піддослідні вони приймали капсулу кофеїну (дозою чотири міліграми на кілограм). А другого дня приймали капсулу плацебо.

Університет Ватерлоо розробив комп'ютерний тест, за допомогою якого кожен учасник мав динамічні навички гостроти зору за годину і через годину після прийому кофеїну.

Учасники, які приймали капсули з кофеїном, показали значно більшу точність і більш високу швидкість щодо рухомих цілей малого розміру. Також швидкість руху очей і контрастна чутливість, які впливають на динамічну гостроту зору, були чутливі до споживання кофеїну.

Вчені прийшли висновку, що споживання кофеїну може бути корисним для зорової функції людини, підвищуючи пильність. Зокрема, це важливо під час керування автомобілем або їзди на велосипеді.