Кофе помогает похудеть: ученые доказали еще одно полезное свойство напитка

Кофе помогает бороться с лишним весом. Такое заявление сделали американские и испанские ученые, которые получили подтверждение в недавнем исследовании.

Как рассказали ученые, кофеин способен компенсировать негативное влияние неправильного питания. Он замедляет отложение липидов и понижает уровень триглицеридов. Об этом пишет Foоndandbood со ссылкой на статью в Journal of Functional.

"В исследовании на крысах ученые Иллинойского университета обнаружили, что кофеин ограничивает увеличение веса и выработку холестерина, несмотря на диету с высоким содержанием жиров и сахара", - говорится в исследовании.

Специалисты в течение четырех недель давали крысам кофеин и мате. Грызуны набрали на 16% меньше массы тела и на 22% меньше жира чем те, которые не получали в рационе кофеин. По условиям эксперимента рацион крыс на 40% состоял из жиров, на 45% из углеводов, и на 15% из белков.

Количество кофеина в одной порции мате составляет 65-130 миллиграммов, в чашке кофе – 30-300 миллиграммов. Суточная доза кофеина для крыс была эквивалентна четырем чашкам кофе для человека.

Как отмечают исследователи, аналогичный результат можно получить, если заменить мате синтетическим кофеином или обычным кофе. Специалисты уверены, что результаты их исследования будут очень полезны для профилактики и борьбы с лишней массой тела у людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самый опасный способ приготовления кофе.

А также рассказывали о том, что медики объяснили, почему категорически нельзя пить кофе на голодный желудок.