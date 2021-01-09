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Кава допомагає схуднути: вчені довели ще одну корисну властивість напою

Автор: Анна Шиканова

Кави допомагає боротися із зайвою вагою. Таку заяву зробили американські та іспанські вчені, які отримали підтвердження в недавньому дослідженні.

Як розповіли вчені, кофеїн здатний компенсувати негативний вплив неправильного харчування. Він уповільнює відкладення ліпідів і знижує рівень тригліцеридів. Про це пише Foоndandbood з посиланням на статтю в Journal of Functional.

"У дослідженні на щурах вчені Іллінойського університету виявили, що кофеїн обмежує збільшення ваги та вироблення холестерину, попри на дієту з високим вмістом жирів і цукру", - йдеться в дослідженні.

Фахівці протягом чотирьох тижнів давали щурам кофеїн і мате. Гризуни набрали на 16% менше маси тіла і на 22% менше жиру, ніж ті, які не отримували в раціоні кофеїн. За умовами експерименту раціон щурів на 40% складався з жирів, на 45% з вуглеводів, і на 15% з білків.

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Кількість кофеїну в одній порції мате становить 65-130 міліграмів, у чашці кави – 30-300 мг. Добова доза кофеїну для щурів була еквівалентна чотирьом чашкам кави для людини.

Як відзначають дослідники, аналогічний результат можна отримати, якщо замінити мате синтетичним кофеїном або звичайною кавою. Фахівці впевнені, що результати їх дослідження будуть дуже корисні для профілактики та боротьби із зайвою масою тіла у людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найнебезпечніший спосіб приготування кави.

А також розповідали про те, що медики пояснили, чому категорично не можна пити каву на голодний шлунок.

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