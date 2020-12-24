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Почему нельзя пить кофе на голодный желудок: может привести даже к онкологии

Четверг 24 декабря 2020 06:44
Почему нельзя пить кофе на голодный желудок: может привести даже к онкологии
Диетологи рассказал о вреде кофе на голодный желудок (фото:pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кофе - это один из самых популярных напитков человечества. А его запах по утрам может свести с ума. Но почему же нельзя пить это бодрящий напиток на голодный желудок? Диетологи объяснили, что это может нанести организму серьезный вред.

Чашка горячего кофе, выпитая натощак, может раздражать стенки желудка, повышая кислотность секрета. Частые подобные эксперименты могут привести к появлению хронических заболеваний. Считается, что если в черный кофе добавить молоко, то действие его станет мягче. Об этом пишет "Лига кофе".

Людям с повышенной кислотностью особенно не рекомендуется пить кофе натощак. Не забывайте, что чашкой ароматного напитка вы можете насладиться после полноценного завтрака, включающего в себя, белки жиры и углеводы.

Продолжительное употребления этого напитка натощак может привести к гастриту или даже к язве желудка, с возможной трансформацией в онкологию. При язве и гастрите пить кофе категорически запрещается.

Кстати, растворимый кофе для желудка самый вредный. Вне всякой зависимости от его вида (гранулированный, порошковый или сублимированный) - этот продукт очень негативно воздействует на желудок. В молотом кофе наиболее опасной для человека составляющей выступает гуща, содержащая разные компоненты, отрицательно влияющие на организм.

Как мы писали ранее, врачи считают, что самыми полезными напитками для нашего организма кроме воды являются чай и кофе, но пить их конечно же нужно без сахара.

Ранее мы сообщали, с какими продуктами категорически нельзя употреблять чай.

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