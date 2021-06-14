Кофе из кофейни может быть опасен летом: как понять, что с напитком что-то не так

Натуральный или порошок

Если вы решили выпить на улице кофе, не стоит экономить, покупая растворимый напиток. В его вреде для здоровья не сомневается ни один врач. Отдайте предпочтение кофе из молотых зерен.

"Можно купить "кофе" в киоске за 10 гривен, но по факту, вы выберете растворимый кофейный напиток - сахарную бомбу, плюс три эмульгатора и стабилизатора, которые полностью нарушают баланс кальция, магния в организме", - рассказала профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Елена Сидоренко.

Обратите внимание на посуду

Важно также, в каком стаканчике вам заваривают напиток - он ни в коем случае не должен быть пластиковым. Такая посуда не предназначена для высоких температур.

Кофе из кофейни может нарушить работу организма

Натуральный кофе из зерен может быть полезным - предотвращает проблемы с печенью, болезнь Паркинсона. Но не всегда. Если вы предпочитаете с молоком, важны условия его хранения. Часто бариста хранит молоко не в холодильнике, а "под рукой".

"Ультрапастеризованное молоко после открытия, нарушения герметичности, необходимо хранить в охлажденных условиях. Там могут не развиваться молочнокислые бактерии, но будут развиваться те, которые попадут из воздуха, поэтому потенциально оно может прогоркнуть и стать опасным", - отметила эксперт.

Летний кофе со льдом - не всегда хорошая идея

С айс-кофе, в который добавляют лед, тоже не все хорошо. Врачи просят любителей охладиться напитком быть осторожнее, особенно если молоко подпортилось. Смесь кофе, льда и испорченного молока для желудочно-кишечного тракта могут стать самым большим врагом. Кроме этого, диетологи не рекомендуют сочетать холодные напитки с пищей. Прием холодной жидкости замедляет пищеварение и пища просто не усваивается.

Другая опасность айс-кофе - от разницы температур. Когда в утомленный жарой организм попадает холодный напиток, тело испытывает резкий перепад температур. Это может существенно ослабить иммунитет и негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.