Ни в коем случае не делайте этого в доме, чтобы не навлечь беду

Как надо вести себя в доме, что нельзя делать

Чтобы в доме хорошо жилось, необходимо было задобрить всех духов, которые там проживают, а главное - надо за домом очень следить.

Считалось, если в доме неряшливо, то и жизнь будет неопрятной. Раньше следить за порядком в доме было обязанностью женщин.

Каждую неделю (некоторые реже) они натирали пол, часто подмазывали, белили стены, особенно перед праздниками.

Изба считалась микрокосмом человека, где тот делал все, чтобы ему хорошо жилось. Злые силы проникали в это внутреннее пространство из внешнего, "чужого" мира, с улицы. Поэтому от них тщательно защищались: обходили дом со свечой, вешали подковы, не передавали ничего через порог.

Проемы для дверей и окон - это самые большие "зоны риска", через которые могло просачиваться что-то нехорошее. Отсюда и запрет передавать что-либо через порог. Проемы дверей и окон украшались различными символами. Именно такое значение имеет резной наличник над окнами.

Как выбирали место для жилья

По некоторым представлениям место будущего дома должно было выбрать домашнее животное, которое, как правило, ложится только в хороших местах.

Кроме того, место выбирали с помощью положенных на ночь вещей, проверяя, появится ли на них роса.

Никогда не строили дом на перекрестке, потому что там могла "действовать" нечисть. Также туда бросали "плохие" деньги.

Не рекомендовали возводить жилье там, где было кладбище, разрушенный храм, где в дерево попала молния.

Фото: Даже вышивка на подушках имела значение оберега (freepik)

Традиции во время возведения жилья

Существовала традиция на углах будущей хаты закапывать монеты, определенные предметы быта, чтобы хозяева жили счастливо, всегда имели деньги.

Большое значение придавали такому этапу строительства, как укладывание сволока. На этой большой балке держался фактически весь потолок. С целью охраны дома, на сволоках изображали кресты. Конец строительства знаменовало обрядовое деревце, устанавливавшееся на чердаке.

Мастеров-строителей очень уважали, в процессе возведения старались их не нервировать, обязательно угощали обедом, а вечером после окончания работ могли и рюмку налить.

Домовых "забирали" с собой в новую избу

Когда входили в новостройку, то "хорошего" домового из старого жилья стремились перевести сюда.

Кое-кто считал, что он сам переходит за хозяевами, а некоторые специально брали определенные вещи из старого дома, таким образом приглашали домового.

Когда в доме творилось что-то неладное, то ставили на пороге мисочку с молоком, чтобы задобрить и подкормить домового.

Преимущественно же люди считали домового добрым. Чтобы увидеть домового, необходимо было в Страстную пятницу принести в дом из церкви зажженную свечу.

Верили наши предки и в других духов умерших предков, которые могли возвращаться домой. Некоторые старожилы говорили, что за печью живет специальный дух - "запечник". Чтобы его не прогневить, за печью старательно ухаживали, обязательно белили.

Прощание с домом - важный ритуал

Когда человек умирал, то родные были обязаны помочь душе успешно покинуть свой дом. Ведь при определенных обстоятельствах она могла вернуться туда злым духом.

Чтобы обезопаситься от этого, в доме, где был покойник, закрывали все зеркала. Покойника выносили из дома вперед ногами, чтобы тот больше не вернулся. Когда тело вынесли, в доме необходимо было символически убрать.