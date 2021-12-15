Кочующие осадки и "застывшая" температура: прогноз погоды в Украине до Дня святого Николая

Столбики термометров 15 декабря в течение суток в среднем будут показывать от -3 до +2 градусов (ночью в западных областях ожидается -7... -2 градуса, днем ​​в южных областях от 0 до +5 градусов, а в Крыму даже до +8 градусов).

В среду в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в АРК прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица; ночью и утром в Закарпатье, Прикарпатье и востоке страны местами туман.

Карта погоды в Украине 15 декабря (фото: meteo.gov.ua)

16 декабря температурный режим особо не изменится, но ожидаются в большинстве областей "застывшие" градусы на одних и тех же показателях в течение суток. А вот осадки "мигрируют" - где в среду было сухо, в четверг накроют дожди с мокрым снегом.

Так, "мокрый ареол" сместится на центр, север и запад Украины, в то время как на Приазовье, в восточных и южных регионах будет просто облачно и пасмурно, но сухо.

Карта погоды в Украине 16 декабря (фото: meteo.gov.ua)

17 декабря в Украине в среднем по стране термометры будут показывать днем от +1 до +5 градусов, при этом в ночное время столбики термометров снова почти везде останутся на тех же показателях.

Несильные дожди, снег и мокрый снег охватят почти всю страну, разве что Одесскую и Николаевскую области в это время будет согревать солнышко.

Карта погоды в Украине 17 декабря (фото: meteo.gov.ua)

В субботу, 18 декабря, сухо будет уже почти во всех западных областях (кроме Закарпатья, Прикарпатья и Буковины), северных и части центральных регионов. На остальной территории страны будет снег или мокрый снег.

Карта погоды в Украине 18 декабря (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 19 декабря, осадки снова изменят свои локации - снегом, как раз в День святого Николая, накроет большую часть Украины, и только южные и восточные регионы встретят праздник без осадков.

В последний день недели начнется постепенное снижение температуры воздуха.

Карта погоды в Украине 19 декабря (фото: meteo.gov.ua)