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В Украину вторгнется арктический воздух: синоптик назвал дату прихода настоящей зимы

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Вторник 14 декабря 2021 12:15
В Украину вторгнется арктический воздух: синоптик назвал дату прихода настоящей зимы Фото: когда в Украину придет настоящая зима (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Синоптик сообщил, когда в Украину придет настоящая зима с арктическим воздухом, который обеспечит постоянную температуру ниже нуля.

Об этом рассказал Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра.

По его словам, зиму украинцам принесет Святой Николай.

"Уже 19 декабря, в воскресенье, прогнозируем ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура в течение суток 0-5 мороза. Зима!"- пишет синоптик в Facebook.

Пока же нас ждет довольно теплая "самая темная" (из-за уменьшения светового дня) неделя года. Пока температура на 1-2 градуса выше нормы, однако атмосфера уже начала перестраиваться на зимний режим погоды, создавая идеальные условия для гололедных явлений.

Подробный прогноз с 15 по 19 декабря

В среду, 15 декабря усилится влияние антициклона с запада, погода стабилизируется, иногда будет выглядеть солнце. С северными ветрами в наш регион начнет поступать более холодный воздух из северных широт.

16-17 декабря погоду будет формировать северо-атлантический циклон, который проявит себя усиленным ветром до опасных 15-20 м/с и осадками преимущественно в виде мокрого снега. Температура в течение суток -3... +2 градуса.

А в воскресенье, 19 декабря вторгнется похолодание, температура в течение суток 0... -5 градусов.

Дальше станет еще морознее

По долгосрочному прогнозу, в период 22-25 декабря температура ночью -10... -12 мороза, днем -3... -8 градуса.

Ранее мы писали, что синоптики в прогнозе на две недели прогнозируют похолодание с минусовой температурой и снегом.

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