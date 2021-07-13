В Коблево туристы разгромили номер в отеле и протаранили ворота, чтобы сбежать (видео)

По словам Погосовой, гости попытались в час ночи выехать на пляж на автомобиле. Они включили музыку на колонке, горланили песни и сломали забор. После неудачной попытки с пляжем, туристы разгромили номер в отеле.

Кроме того, компания хамила персоналу отеля и угрожала им. После того как владельцы вызвали полицию, компания загрузилась в автомобиль марки BMW и протаранила ворота, чтобы скрыться до приезда правоохранительных органов.

Выяснилось, что постояльцы не просто оставили беспорядок и мусор в комнатах, а еще и сломали межкомнатные двери.

"Ценник отдыха у каждой из этой компании 450 гривен с человека в сутки, это значительно меньше, чем стоит самые простые межкомнатные двери с доставкой и установкой. Еще – вынужденная отмена брони на этот номер с возвратом денег следующим гостям. Я уже молчу о хамском обращении с персоналом базы", - сокрушается хозяйка отеля.

Она отметила, что в Коблево достаточно мест для ночного отдыха – клубы и дискотеки, которые работают до 5 часов утра.

Хозяйка отеля обратилась в полицию и сейчас дебоширов разыскивают. Известно, что они приехали в Коблево из Николаева. Паспортные данные они при заселении предоставили.

В Коблево пьяная компания разгромила номер в отеле