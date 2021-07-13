У Коблево туристи розгромили номер в готелі і протаранили ворота, щоб втекти (відео)

За словами Погосової, гості спробували о першій годині ночі виїхати на пляж на автомобілі. Вони включили музику на колонці, горланили пісні та зламали паркан. Після невдалої спроби з пляжем, туристи розгромили номер в готелі.

Крім того, компанія хамила персоналу готелю і погрожувала їм. Після того як власники викликали поліцію, компанія завантажилася в автомобіль марки BMW і протаранила ворота, щоб сховатися до приїзду правоохоронних органів.

З'ясувалося, що постояльці не просто залишили безлад і сміття в кімнатах, а ще й зламали міжкімнатні двері.

"Цінник відпочинку у кожного з цієї компанії 450 гривень з людини за добу, це значно менше, ніж коштує найпростіші міжкімнатні двері з доставкою та установкою. Ще - вимушене скасування броні на цей номер з поверненням грошей наступним гостям. Я вже мовчу про хамське поводження з персоналом бази", - журиться господиня готелю.

Вона зазначила, що в Коблево достатньо місць для нічного відпочинку - клуби та дискотеки, які працюють до 5 години ранку.

Господиня готелю звернулася в поліцію і зараз бешкетників розшукують. Відомо, що вони приїхали в Коблево з Миколаєва. Паспортні дані вони при заселенні надали.

У Коблево п'яна компанія розгромила номер в готелі