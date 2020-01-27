Коби Брайант погиб вместе с дочкой: выяснились странные подробности

Коби Брайант погиб в Калифорнии (коллаж: РБК-Украина)

Коби Брайант летел с 13-летней дочкой на тренировкой по баскетболу

Коби Брайант разбился в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса утром 26 января. При крушении вертолета разбилось еще восемь человек, среди которых 13-летняя дочь легендарного баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Джианна Мария. Выяснились неожиданные обстоятельства трагедии и странности, пишут западные СМИ.

Так, вероятной причиной крушения вертолета Sikorsky S-76 стали погодные условия. Воздушное судно вылетело из округа Ориндж в Калифорнии в направлении города Таузанд-Окс и врезалось в холм в Калабасасе. А перед крушением вертолет в течение 15 минут кружил в воздухе, намотав десять кругов.

Как сообщили в полиции Лос-Анджелеса, утром 26 января, над Калифорнией стоял густой туман - погодные условия не соответствовали минимальным требованиям для полета. И хотя в это время в этом районе из-за туманов не было ни одного вертолета, пилот и пассажиры Sikorsky S-76 решились на полет.

Коби Брайант погиб в Калифорнии, место катастрофы (фото: latimes.com)

Стоит отметить, что спортсмен регулярно пользовался этим видом транспорта, чтобы добираться до стадиона Лос-Анджелес Лейкерс. Вертолет принадлежал Коби Брайану.

По информации агентства SportBox, перед падением вертолет стал резко набирать высоту. Эту информацию подтвердили диспетчеры - пилот хотел преодолеть слой высокой облачности. Несмотря на это, за три минуты до трагедии вертолет был еще слишком низко - о чем пилота предупредил диспетчер.

Сообщается что около 9;40 Sikorsky S-76 набрал высоту более 600 метров над уровнем моря, затем начал резко падать и ударился о холм на уровне 420 метров. Скорость полета вертолета составляла в этот момент 260 километров в час.

Выяснилось также, что на борту вертолета было еще двое детей, их родители, тренера. Список всех жертв катастрофы: подруга Джианны Марии по баскетбольной команде Пэйтон Честер, ее мать Сара, пилот вертолета Ара Зобаян, бейсбольный тренер Джон Альтобелли, его жена Кери и дочь Алисса, также игравшая в одной команде с девочками, а также ассистент наставника баскетболисток Кристина Мозер.

Коби Брайан тренировал свою дочь - 13-летнюю Джианну Марию. Девочка подавала большие надежды, она мечтала пойти по стопам отца и попасть в WNBA (женский аналог НБА).

В сеть попали новые фото, сделанные 25 января, где Коби поддерживает Джианну на матче команд 8-го класса, который проходил в его "Академии Мамба Спорт".

Коби Брайант с Джианной, 25 января (фото: TMZ)

41-летний Коби Брайант - один из самых титулованных спортсменов в истории. Пять раз он становился чемпионом NBA с Лос-Анджелес Лейкерс, дважды - выигрывал олимпийское золото. Его признавали "самым ценным игроком NBA" в 2009 и 2010 годах. За свою карьеру Коби набрал 33643 очка, заняв четвертое место в списке самых результативных игроков в истории.

У баскетболиста осталась жена Ванесса Лэйн и еще трое дочерей - Бьянка Белла, Наталия Даймэнт и годовалая Капри. 13-летняя Джианна Мария погибла вместе с отцом.

Коби Брайант с семьей (фото: соцсети)