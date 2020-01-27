Кобі Брайант загинув разом з донькою: з'ясувалися дивні подробиці

Кобі Брайант загинув в Каліфорнії (колаж: РБК-Україна)

Кобі Брайант летів з 13-річною донькою на тренуванням з баскетболу

Кобі Брайант розбився в Калабасасі недалеко від Лос-Анджелеса вранці 26 січня. При катастрофі вертольота розбилося ще вісім людей, серед яких 13-річна дочка легендарного баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс Джіанна Марія. З'ясувалися несподівані обставини трагедії, пишуть західні ЗМІ.

Так, ймовірною причиною аварії вертольоту Sikorsky S-76 стали погодні умови. Повітряне судно вилетіло з округу Оріндж в Каліфорнії в напрямку міста Таузанд-Окс і врізалося в пагорб в Калабасасі. А перед катастрофою вертоліт протягом 15 хвилин кружляв у повітрі, намотавши десять кіл.

Як повідомили в поліції Лос-Анджелеса, вранці 26 січня, над Каліфорнією стояв густий туман - погодні умови не відповідали мінімальним вимогам для польоту. І хоча в цей час у цьому районі через тумани не було жодного вертольота, пілот і пасажири Sikorsky S-76 зважилися на політ.

Кобі Брайант загинув в Каліфорнії, місце катастрофи (фото: latimes.com)

Варто відзначити, що спортсмен регулярно користувався цим видом транспорту, щоб дістатися до стадіону Лос-Анджелес Лейкерс. Вертоліт належав Кобі Брайану.

За інформацією агентства SportBox, перед падінням вертоліт почав різко набирати висоту. Цю інформацію підтвердили диспетчери - пілот хотів подолати шар високої хмарності. Незважаючи на це, за три хвилини до трагедії вертоліт був ще занадто низько - про що пілота попередив диспетчер.

Повідомляється, що близько 9;40 Sikorsky S-76 набрав висоту понад 600 метрів над рівнем моря, потім почав різко падати і вдарився об пагорб на рівні 420 метрів. Швидкість польоту вертольота становила в цей момент 260 кілометрів на годину.

Кобі Брайан тренував свою дочку - 13-річну Марію Джіанну. Дівчинка подавала великі надії, вона мріяла піти по стопах батька і потрапити в WNBA (жіночий аналог НБА).

У мережу потрапили нові фото, зроблені 25 січня, де Кобі підтримує Джіанну на матчі команд 8-го класу, який проходив в його "Академії Мамба Спорт".

Кобі Брайант з Джіанною, 25 січня (фото: TMZ)

41-річний Кобі Брайант - один з найбільш титулованих спортсменів в історії. П'ять разів він ставав чемпіоном NBA з Лос-Анджелес Лейкерс, двічі вигравав олімпійське золото. Його визнавали "найціннішим гравцем NBA" в 2009 і 2010 роках. За свою кар'єру Кобі набрав 33643 очки, зайнявши четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії.

У баскетболіста залишилася дружина Ванесса Лейн і ще троє дочок - Бьянка Белла, Наталія Даймент і однорічна Капрі. 13-річна Джіанна Марія загинула разом з батьком.

Кобі Брайант з сім'єю (фото: соцмережі)