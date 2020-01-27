Коби Брайант разбился с дочерью: новые детали трагедии с легендой баскетбола

Коби Брайант (фото: wikipedia.org)

Коби Брайант регулярно летал на вертолете к стадиону Лос-Анджелес Лейкерс

Коби Брайант погиб в результате падения вертолета. Вместе с легендарным баскетболистом разбились его 13-летняя дочь Джианна Мария, и еще семь человек. Появились новые подробности, а также фото и видео с места трагедии в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса.

По предварительной информации, погибшие утром 26 января летели в баскетбольную академию на тренировку, а вертолет принадлежал 41-летнему спортсмену из Лос-Анджелес Лейкерс.

Место гибели Коби Брайанта (фото: соцсети)

Вертолет Sikorsky S-76 вылетел из округа Ориндж в Калифорнии в направлении города Таузанд-Окс. Перед тем, как разбиться, он в течение 15 минут сделал десять кругов над городом Глендейл (в 30 километрах от Лос-Анджелеса), а затем врезался в холм в Калабасасе.

Стоит отметить, что спортсмен регулярно пользовался этим видом транспорта, чтобы добираться до стадиона Лос-Анджелес Лейкерс.

Место гибели Коби Брайанта (видео: twitter.com/Darcifreaky)

У Брайанта остались жена Ванесса Лэйн и дочери Бьянка Белла, Наталия Даймэнт и годовалая Капри. 13-летняя Джианна Мария-Оноре погибла вместе с отцом.

41-лений Коби Брайант является одним из самых титулованных спортсменов в истории. Пять раз он становился чемпионом NBA с Лос-Анджелес Лейкерс, дважды - выигрывал олимпийское золото. Его признавали "самым ценным игроком NBA" в 2009 и 2010 годах.

За свою карьеру Коби набрал 33643 очка, заняв четвертое место в списке самых результативных игроков в истории.

Коби Брайант с дочерью Джианной Марией (фото: соцсети)