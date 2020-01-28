Коби Брайант писал книгу с всемирно известным писателем: теперь черновик удален

Коби Брайант погиб в катастрофе на собственном вертолете 26 января. Вместе с известным баскетболистом погибла его 13-летняя дочка Джианна Мария и еще семь человек, которые находились на борту.

Как оказалось, легенда баскетбола собирался выпустить книгу для детей с всемирно известным писателем Пауло Коэльо. Об этом автор "Алхимика" написал 28 января в соцсети Twitter. Также Пауло огорчил новостью, что черновик произведения он удаляет.

"Вы были не просто отличным игроком, дорогой Коби Брайант. Я многому научился, общаясь с вами. Удаляю черновик прямо сейчас, эта книга потеряла смысл", - написал 72-летний Коэльо.

Пауло опубликовал скриншот переписки с легендарным игроком, в котором тот предложил ему написать совместную книгу.

Скриншот из Twitter

Отметим, что Коби был поклонником испанского писателя, он обожал произведение "Алхимик" и был фанатом творчества Пауло. Брайант хотел написать книгу с писателем, так как мечтал научить детей из неблагополучных семей преодолевать трудности с помощью спорта.

"Я видел его достаточно много раз, чтобы убедиться, что у него на уме было гораздо больше, чем просто спорт. Его трагическая смерть уже показала, насколько он был важен для мира, а не только для США. Мы будем обсуждать его наследие в течение многих лет, намного больше, чем спорт", - сообщил Пауло Коэльо.

К слову, в 2016 году звезда баскетбола закончил спортивную карьеру и у него были огромные планы на будущее, включая коллаборацию творчества с Пауло Коэльо.