Кобі Брайант писав книгу з всесвітньо відомим письменником: тепер чернетка видалена

Кобі Брайант загинув у катастрофі на власному вертольоті 26 січня. Разом з відомим баскетболістом загинула його 13-річна донька Джианна Марія і ще сім осіб, які перебували на борту.

Як виявилося, легенда баскетболу збирався випустити книгу для дітей з всесвітньо відомим письменником Пауло Коельо. Про це автор "Алхіміка" написав 28 січня в соцмережі Twitter. Також Пауло засмутив новиною, що чернетку твору він видаляє.

"Ви були не просто відмінним гравцем, дорогий Кобі Брайант. Я багато чому навчився, спілкуючись з вами. Видаляю чернетку прямо зараз, ця книга втратила сенс", - написав 72-річний Коельо.

Пауло опублікував скріншот листування з легендарним гравцем, в якому той запропонував йому написати спільну книгу.

Скріншот з Twitter

Зазначимо, що Кобі був шанувальником іспанського письменника, він обожнював твір "Алхімік" і був фанатом творчості Пауло. Брайант хотів написати книгу з письменником, адже мріяв навчити дітей з неблагополучних сімей долати труднощі з допомогою спорту.

"Я бачив його досить багато разів, щоб переконатися, що у нього на думці було набагато більше, ніж просто спорт. Його трагічна смерть вже показала, наскільки він був важливий для світу, а не тільки для США. Ми будемо обговорювати його спадщину протягом багатьох років, набагато більше, ніж спорт", - повідомив Пауло Коельо.

До речі, в 2016 році зірка баскетболу закінчив спортивну кар'єру і у нього були величезні плани на майбутнє, включаючи колаборацію творчості з Пауло Коельо.