Кто такая Лия Меладзе, о которой все говорят: в чем ее талант, интересные факты и фото

Интересно, что поддержать Лию на шоу пришли ее друзья, которые переживали за кулисами. А вот звездного папы сред них не оказалось.

17-летняя дочь Константина Меладзе Лия стала участницей проекта Голос країни 12. Во время "слепых прослушиваний" к девушке повернулись все четыре кресла – такая реакция судей довела юную певицу до слез .

Почему Константин не пришел на шоу поддержать дочь, девушка рассказала Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Почему Константин Меладзе не поддержал дочь на Голосі країни

Лия признается: сама попросила знаменитого отца не приходить, ведь "пришло ее время сиять" – девушка не хотела, чтобы тренеры и зрители отвлекались на представителя звездной династии.

"Он хотел пойти, но я не хотела. Потому что пришло мое время сиять. Я хотела выразить своим выступлением не свою семейную династию, а себя, своих друзей, свою жизнь сейчас", - честно высказалась Лия.

"Папу бы вызвали на сцену, началось бы все вот это… Я ему запретила", - добавила она.

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Девушка отметила, что очень волновалась и долго решалась на участие в шоу.

Она готовилась, усиленно занималась вокалом и совершенствовала свои навыки.

К слову, папа не запрещал дочери идти на вокальное шоу, но переживал за нее.

"Папа никогда не запрещал мне это сделать, мама тоже. Единственное - они переживали за мою психику, что это может слишком жестко свалиться на меня…" - поделилась Лия.

"Но я поняла, что к этому подготовиться невозможно. Если ты уже здесь и сделал это, то к этому можно только привыкнуть", - отметила девушка.

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Лия пошла по стопам отца

Сейчас Лия сама пробует писать музыкальный материал. Пока девушка не может похвастаться хитами, но попытки бросать не собирается – она хочет самовыражаться через творчество, "показывать душу и быть очень откровенной".

"Я пишу песни гораздо хуже. У меня слух чуть хуже, чем у папы, и голос не похож. Но нужно самой показывать себя. Я постараюсь написать хит, если никак не будет получаться… Я не гордая, мне будет только в радость с папой работать", - отметила Лия.

Лия рассказала Кате Осадчей, почему отец не пришел с ней на Голос країни (фото: instagram.com/svitsketv)

Что известно про Лию Меладзе

Лия Меладзе – средня дочь Константина Меладзе и Яны Сумм. Девушка родилась 29 февраля 2004 года в Киеве.

В шесть лет родители отдали дочь в музыкальную школу на класс скрипки, где она занималась 4 года, но затем бросила.

Девушка шесть лет занимается вокалом, два из них – профессионально.

Лия - не слишком активный пользователь соцсетей (фото: instagram.com/meladzeliya)

В школьные годы Лия даже пела в группе FAR FOR, где выступала в роли солистки.

Лия в составе FAR FOR (фото: instagram.com/poli_kucher)

Коллектив существует до сих пор, но дочь продюсера считает, что переросла его.

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К слову, девушка уже успела засветиться в сети - со своими подругами она снялась в YouTube-сериале "DSide band: мечты в реальность", но поняла, что актерство - это не ее.

Кстати, Лия несколько лет встречалась с участником Голос. Діти и вокалистом бойз-бенда Dside Band Владом Феничко, но пара рассталась.

Лия и Влад (фото: instagram.com/belaya.oldpage)

Девушка надеется, что бывший будет за нее болеть и поддерживать на проекте.