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Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

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Понеділок 07 лютого 2022 13:45
Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото Лія Меладзе "наробила шуму" на Голосі країни (колаж: Styler/1+1)
Автор: Ольвія Агаркова

17-річна дочка композитора і продюсера Костянтина Меладзе, Лія, стала учасницею проекту "Голос країни-12". Під час "сліпих прослуховувань" до дівчини повернулися всі чотири крісла - така реакція суддів довела юну співачку до сліз.

До слова, підтримати Лію прийшли її друзі, які переживали за лаштунками, а ось зіркового тата серед них не виявилося.

Чому Костянтин не прийшов на шоу підтримати дочку, дівчина розповіла Каті Осадчій в програмі "Світське життя".

Чому Костянтин Меладзе не підтримав дочку на Голосі країни

Лія зізналася, що сама попросила знаменитого батька не приходити, адже "прийшов її час сяяти" – дівчина не хотіла, щоб тренери та глядачі відволікалися на представника зіркової династії.

"Він хотів піти, але я не хотіла. Тому що прийшов мій час сяяти. Я хотіла висловити своїм виступом не свою сімейну династію, а себе, своїх друзів, своє життя зараз", - чесно розповіла Лія.

"Тата б викликали на сцену, почалося б все ось це... Я йому заборонила", - додала вона.

Дівчина зазначила, що дуже хвилювалася і довго наважувалася на участь у Голосі країни.

Вона готувалася, посилено займалася вокалом і вдосконалювала свої навички.

До слова, тато не забороняв дочці йди на вокальне шоу, але переживав за неї.

"Тато ніколи не забороняв мені це зробити, мама теж. Єдине - вони переживали за мою психіку, що це може занадто жорстко звалитися на мене..." - поділилася Лія

"Але я зрозуміла, що до цього підготуватися неможливо. Якщо ти вже тут і зробив це, то до цього можна тільки звикнути", - зазначила дівчина.

Лія пішла по стопах батька

Зараз Лія сама пробує писати музичний матеріал. Поки дівчина не може похвалитися хітом, але спроби кидати не збирається – вона хоче самовиражатися через творчість, "показувати душу і бути дуже відвертою".

"Я пишу пісні набагато гірше. У мене слух трохи гірше, ніж у тата, і голос не схожий. Але потрібно самій показувати себе. Я постараюся написати хіт, якщо ніяк не буде виходити... Я не горда, мені буде тільки в радість з татом працювати", - зазначила Лія.

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Лія розповіла Каті Осадчій, чому батько не прийшов з нею на "Голос країни 2022" (instagram.com/svitsketv)

Що відомо про Лію Меладзе

Лія Меладзе - середня дочка Костянтина Меладзе і Яни Сум. Дівчина народилася 29 лютого 2004 року в Києві.

У шість років батьки віддали дочку в музичну школу на клас скрипки, де вона займалася 4 роки, але потім кинула.

Дівчина шість років займається вокалом, два з них - професійно.

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Лія - не надто активний користувач соцмереж (instagram.com/meladzeliya)

У шкільні роки Лія навіть співала в групі FAR FOR, де виступала в ролі солістки.

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Лія в складі FAR FOR (фото: instagram.com/poli_kucher)

Колектив існує досі, але дочка продюсера вважає, що переросла його.

До слова, дівчина вже встигла засвітитися на мережі - зі своїми подругами вона знялася в YouTube-серіалі "DSide band: мрії в реальність", але зрозуміла, що акторство - це не її.

До речі, Лія кілька років зустрічалася з учасником "Голосу. Діти" і вокалістом бойз-бенду DSIDE Band Владом Фенічко, але пара розлучилася.

Хто така Лія Меладзе, про яку всі говорять: в чому її талант, цікаві факти і фото

Лія та Влад (фото: instagram.com/belaya.oldpage)

Дівчина сподівається, що колишній буде за неї вболівати та підтримає на проекті.

Нагадаємо, що раніше Лія Меладзе зізналася, як батько відреагував на її участь у Голосі країни 12.

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Костянтин Меладзе голос країни 2022
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