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Княжеская печать Мазепы: ученые рассказали о сенсационной находке (видео)

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Понедельник 11 октября 2021 08:05
Княжеская печать Мазепы: ученые рассказали о сенсационной находке (видео) Фото: гетман Иван Мазепа на гравюре 17-18 веков (Public Domain)
Автор: Владимир Костырин

У киевского коллекционера была обнаружена княжеская печать гетмана Ивана Мазепы. Теперь она выставлена для широкой общественности в Батурине в Национальном историко-культурном заповеднике "Гетманская столица".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Исследователи называют находку сенсационной, ведь ранее такая печать не значилась в каталогах, и подтверждений ее существования у историков не было.

Данную печать, которая подтверждает его княжеский титул, Мазепа получил от императора Священной Римской империи Йозефа I в 1707 году (за 2 года до своей смерти).

Владеет артефактом теперь частный коллекционер из Киева Алексей Шереметьев, который купил печать еще 8 лет назад у мужчины из Черкасской области, а тот рассказывал, что нашел ее в реке.

Вероятно, печать была утеряна на пути отступления Мазепы со шведским королем Карлом XII на переправе как раз в том регионе.

В экспозиции заповедника вместе с печатью выставили также копию документа с венского архива, в котором Мазепа просит о предоставлении ему княжеского титула.

Княжеская печать Мазепы: ученые рассказали о сенсационной находке (видео)Княжеская печать Мазепы: ученые рассказали о сенсационной находке (видео)

Княжеская печать гетмана Ивана Мазепы будет в экспозиции в Батурине еще месяц (фото: скриншот)

Также до сих пор считалось, что соответствующего диплома гетман не получал.

"На самом деле, самого диплома тоже еще никто не видел, но вот печать является свидетельством того, что Мазепа принял этот титул и использовал его в быту. Предоставление княжеского титула означало признание собственно его как личности и признание его государства. Государство называлось Войско Запорожское", - рассказала ученый секретарь национального заповедника Наталья Саенко.

Массивную серебряную печать с княжеским гербом гетмана атрибутировала российский историк Татьяна Таирова, которая уже 18 лет исследует фигуру Мазепы.

Видео: обнаружена княжеская печать гетмана Мазепы, полученная от императора Священной Римской империи

Ранее сообщалось, что в Меджибожском замке нашли печати великого князя Киевского, которым 900 лет.

Также мы писали о том, что недавно в Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко.

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