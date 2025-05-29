На Книжковому Арсеналі ожили вірші репресованих і загиблих поетів: що треба знати про "Голоси"

Що відомо про "Голоси"

Відвідувачі Книжкового Арсеналу можуть прослухати архівні записи поезій в авторському виконанні просто на території мистецького простору - за допомогою QR-кодів.

Проєкт звучить як акт культурного спротиву. До 1 червня у відвідувачів є змога почути голоси таких постатей, як Василь Стус, Володимир Сосюра, Ірина Жиленко, Микола Вінграновський, а також поетів, що загинули після 2014 року, серед яких Максим Кривцов, Юрій Руф, Вікторія Амеліна, Гліб Бабіч, Ігор Мисяк та інші.

"Зберігати поетичні архіви тих, хто творить українську культуру, по суті, ціною власного життя, важливо, але цього недостатньо. Їх потрібно оприлюднювати, якомога частіше давати їм сцену. Сьогодні це не просто вірші, це наша опірність і сміливість стверджувати: ми боремося", - коментує засновниця LitCom, поетеса Ольга Ольхова-Сухомлин.

Інсталяція має складну технічну конструкцію, однак адаптована так, щоб кожен міг повністю зануритися у звучання. Гості можуть сканувати QR-коди будь-яким мобільним пристроєм, а за потреби - скористатися навушниками, які нададуть організатори.

Що відомо про Книжковий Арсенал 2025

Книжковий Арсенал - це щорічний міжнародний фестиваль, що відбувається в Києві з 2011 року. Організатором є Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал". Цього року він проходить з 29 травня по 1 червня.

Фестиваль об'єднує літературу, мистецтво, музику та театр, створюючи платформу для обговорення важливих суспільних і культурних питань.

Програма КА цьогоріч включає понад 200 подій: дискусії, лекції, поетичні читання, презентації книжок, майстер-класи та виставки.

Події відбуватимуться на дев’яти сценах, орієнтованих на різні аудиторії: від дітей до професіоналів у галузі літератури та перекладу.