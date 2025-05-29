На Книжном Арсенале ожили стихи репрессированных и погибших поэтов: что нужно знать о "Голосах"

Что известно о "Голосах"

Посетители Книжного Арсенала могут прослушать архивные записи стихов в авторском исполнении прямо на территории художественного пространства - с помощью QR-кодов.

Проект звучит как акт культурного сопротивления. До 1 июня у посетителей есть возможность услышать голоса таких фигур, как Василий Стус, Владимир Сосюра, Ирина Жиленко, Николай Винграновский, а также поэтов, погибших после 2014 года, среди которых Максим Кривцов, Юрий Руф, Виктория Амелина, Глеб Бабич, Игорь Мысяк и другие.

"Хранить поэтические архивы тех, кто творит украинскую культуру, по сути, ценой собственной жизни, важно, но этого недостаточно. Их нужно обнародовать, как можно чаще давать им сцену. Сегодня это не просто стихи, это наша сопротивляемость и смелость утверждать: мы боремся", - комментирует основательница LitCom, поэтесса Ольга Ольхова-Сухомлин.

Инсталляция имеет сложную техническую конструкцию, однако адаптирована так, чтобы каждый мог полностью погрузиться в звучание. Гости могут сканировать QR-коды любым мобильным устройством, а при необходимости - воспользоваться наушниками, которые предоставят организаторы.

Что известно о Книжном Арсенале 2025

Книжный Арсенал - это ежегодный международный фестиваль, который проходит в Киеве с 2011 года. Организатором является Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал". В этом году он проходит с 29 мая по 1 июня.

Фестиваль объединяет литературу, искусство, музыку и театр, создавая платформу для обсуждения важных общественных и культурных вопросов.

Программа КА в этом году включает более 200 событий: дискуссии, лекции, поэтические чтения, презентации книг, мастер-классы и выставки.

События будут проходить на девяти сценах, ориентированных на различные аудитории: от детей до профессионалов в области литературы и перевода.