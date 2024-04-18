Книжки під заставу 600 грн для ВПО. Спливли нові подробиці щодо бібліотечного скандалу в Тернополі

Після гучного скандалу, коли у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей без грошової застави не дали читати книжки хлопчику-переселенцю з Харкова, журналісти спробували з'ясувати, чим викликаний такий акт дискримінації.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на " Гал-інфо " розповідає, що саме дізнались представники ЗМІ.

Правила бібліотеки й законодавство

Згідно з правилами користування, розміщеними на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, про жодну заставу за користування книгами не йдеться.

Немає такої інформації й у розділі про платні послуги бібліотеки.

Водночас відповідно до статті 22 закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", відвідувачі бібліотек мають право безоплатно користуватися фондами цих закладів.

Раніше в Україні існував наказ Міністерства культури "Про затвердження Інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування", проте він втратив чинність ще у 2011 році.

Пояснення заступниці директора бібліотеки

Заступниця директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей з питань інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів Надія Чайківська під час спілкування з журналістами розповіла, що в їхній бібліотеці застава береться за цінні книжки.

За її словами, в закладі є "розроблена інструкція", згідно з якою "людям, які не є зареєстровані на постійному місці проживання", надаються "дороговартісні книжки під заставу".

"Тобто вони залишають приблизну вартість книжки. Коли вони повертають книжку, ми повертаємо їм повністю всю суму. Тут немає нічого протизаконного", - уточнила жінка.

Вона зауважила, що "такі застави є задокументовані".

"Тобто це все на законних підставах. Ми їм пред'явили документи, завірені інструкцією, згідно з якою ми це робимо. Вони не хотіли цього бачити", - прокоментувала ситуацію Чайківська.

Крім того, вона заперечила, що в цьому випадку йшлося про 600 гривень застави.

"Вони зразу прийшли й самі озвучили суму, розумієте? Чи вони десь чули якусь інформацію, що береться застава? Я не знаю. Вони просто прийшли зразу з сумою 600 гривень. Їм бібліотекар навіть не озвучила. Їм навіть не встигли пояснити, що це. Вони це все знімали на камеру. Ми зробили помилку, що самі цього не знімали", - додала жінка.

На завершення розмови заступниця директора додала, що книжки під заставу їх бібліотека видає не лише внутрішньо переміщеним особам, але й мешканцям Тернопільської області - у випадку, якщо це цінна книжка, або ж якщо в бібліотеці є лише один чи два примірники видання.

"Це є наша матеріальна відповідальність. І якщо людина приїхала до нас тимчасово і через деякий час поїхала, а книжку не повернула, то ми мусимо це відшкодувати", - уточнила вона.

Чи можуть бібліотеки брати гроші за книжки

Керівник Централізованої бібліотечної системи для дітей міста Львова Василь Кметь зауважив, що така проблема виникла через ініціативу самих бібліотекарів.

За його словами, раніше вже були "подібні ситуації".

"Коли йдеться про публічні бібліотеки, то, враховуючи вічне недофінансування комплектування, бібліотекарі дуже багато зусиль докладають для того, щоб забезпечувати фонди", - зауважив чоловік.

Він пояснив, що, іншими словами, "вони самі часто купують, шукають спонсорів чи дарувальників".

"І в них справді є таке ревне ставлення до тих своїх колекцій, до тих своїх фондів. Однак всі послуги, які надає бібліотека - є безкоштовні", - наголосив знавець книг та бібліотечної справи.

Він додав, що бібліотеки дійсно можуть надавати в законному порядку платні послуги, які мають бути прописані, обумовлені у відповідному положенні.

Йдеться, наприклад, про такі послуги, як оренда приміщення чи копіювання матеріалів.

Водночас застава за книжки - така собі самодіяльність бібліотекарів, для якої немає прямої та законної підстави.

З чого почався бібліотечний скандал

Нещодавно колишня співробітниця "Нового каналу" Катерина Посохова розповіла у соціальній мережі Facebook про дискримінацію у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.

Йшлося про те, що її сину Святославу, хлопчику-переселенцю з Харкова, відмовились видавати книжки без внесення грошової застави (600 грн за дві старенькі книги в "ганебному" стані).

Бібліотекарка, за словами жінки, пояснила це тим, що до ВПО довіри немає, адже вони буцімто можуть написати в книжках "слава росії" або ж не повернути видання взагалі.

Після тривалої розмови з директоркою закладу та її заступницею, переселенцям заявили: "Або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо".