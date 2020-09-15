Книгарня "Є" вирішила перейти на російську книгу: українці в гніві

Книгарня "Є" (фото: facebook.com/knyharniaye)

Читачі почали відмовлятися купувати книги в Книгарні "Є"

Книгарня "Є", яка з 2007 року займається просуванням української книги, заявила, що вітчизняний продукт нерентабельний і вирішила продавати більше російських книг. Українці шоковані такою позицією і масово відмовляються більш ступати на поріг колись улюбленого книжкового магазину.

Пост пресслужби "Книгарні Є" в Facebook викликав обурення громадськості.

В мережі книжкових магазинів пояснили таке рішення тим, що російська книга - більш рентабельна і коштує дешевше української. Через це "книгарня" змушена продавати більше російського продукту, щоб вижити на сучасному ринку.

У публікації Книгарня "Є" спочатку оспівала свої досягнення у просуванні українського продукту, а в кінці "відверто оцінила ситуацію, яка склалася станом на 2020 рік".

Як виявилося, російська книга дешевше за собівартістю, і може розраховувати на підтримку "своєї держави".

"Нескладно припустити, що в цих умовах сегмент україномовної книги поступово стискатиметься, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше по-російськи - всупереч власним бажанням", - пише пресслужба "книгарні".

Наостанок вони відзначили, що такий стан речей їм не подобається, але іншого виходу немає.

За словами українського перекладача Євгена Ліра, менше року тому саме Книгарня "Є" закликала бойкотувати свого конкурента Yakaboo-за того, що той став дистриб'ютором української дочки російського видавництва "Альпіна Паблішер".

Книжковий магазин звинувачував Yakaboo в "допомозі російській агресії" і публічно засуджував такі дії. Але згодом вже на сайті Книгарні "Є" з'явилися книги російських видавництв "Альпіна Паблішер" та "Азбука". Причому російська книга коштувала дешевше українського аналога.

"Нагадую, що саме російська Альпіна видала збірку інтерв'ю з Путіним", - написав Євген Лір.

Крім того, він зауважив, що на сторінці магазину в Facebook зник пост про заклик бойкотувати конкурента за російські книги.

Українці в коментарях масово відмовляються надалі переступати поріг Книгарні "Є":

"Хочеться дати ляпаса мережі Книгарня "Є" за їх переорієнтацію на російськомовну книгу. Чого вартий лише допис із оголошенням про зміну курсу. - Ма-ло-ро-си! Яника Книгарня "Є" пережила, а от Зєлю - ні. Була "Є", а тепер - "Нема";

"Ну тоді я, як читач, котрий навіть не користується знижкою, яку має у вашій мережі, теж змушений буду враховувати ваше планування і почати купувати напряму у видавців";

"То переїзджайте в Московію, там і покупців більше... Слабаки!"

"Так треба було написати коротко: "Російські книжки нам продавати вигідніше".

Раніше ми писали, про топ найкращих книг для підприємців.

Також перераховували найкращі книги для літньої відпустки.