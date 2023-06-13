Книг скарг немає. Як повідомити про погане обслуговування в закладі: пояснення Держпродспоживслужби

Традиційних книг скарг більше немає

У 2019 році постанова Кабінету міністрів скасувала обов'язкове ведення паперової книги скарг.

Наступного року Інструкція про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства також втратила чинність.

Однак Законом України "Про звернення громадян" передбачено, що громадяни мають право звернутися до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності із зауваженнями, скаргами та пропозиціями.

Як тепер можна подати скаргу

У час цифрових технологій споживачеві доступні більш ефективні способи залишити скаргу або відгук.

Сьогодні споживачі можуть залишати свої скарги та пропозиції закладам такими способами:

надіслати звернення в письмовому вигляді на поштову адресу суб'єкта господарювання

телефонувати на гарячу лінію торговельного закладу чи закладу надання послуг

залишати відгуки на офіційному вебсайті, сторінці в соціальних мережах чи в профілі в Картах Google торговельного закладу чи закладу надання послуг або на спеціалізованих незалежних вебсайтах з відгуками (форумах)

У випадку, якщо на скаргу адміністрація закладу не реагує або не вдалось досягти згоди споживач має право звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби за місцем проживання. Або направити офіційне звернення одним із наступних способів: