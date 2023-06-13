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Книг жалоб нет. Как сообщить о плохом обслуживании в заведении: объяснение Госпродпотребслужбы

Как оставить жалобу на обслуживание (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Посещая рестораны или магазины, вы рассчитываете на приятное обслуживание и отношение, однако не всегда происходит именно так. Если в заведении нарушают ваши права как потребителя, у вас есть все основания жаловаться на это.

Как это правильно сделать, рассказали в Госпродпотребслужбе.

Традиционных книг жалоб больше нет

В 2019 году постановление Кабинета министров отменило обязательное ведение бумажной книги жалоб.

В следующем году Инструкция о Книге отзывов и предложений на предприятиях розничной торговли и заведениях ресторанного хозяйства также утратила силу.

Однако Законом Украины "Об обращениях граждан" предусмотрено, что граждане имеют право обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности с замечаниями, жалобами и предложениями.

Как теперь можно подать жалобу

Во время цифровых технологий потребителю доступны более эффективные способы оставить жалобу или отклик.

Сегодня потребители могут оставлять свои жалобы и предложения заведениям следующими способами:

  • отправить обращение в письменном виде по почтовому адресу предприятия
  • звонить на горячую линию торгового заведения или заведения услуг
  • оставлять отзывы на официальном вебсайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или учреждения предоставления услуг или на специализированных независимых вебсайтах с отзывами (форумах)

В случае если на жалобу администрация заведения не реагирует или не удалось достичь согласия потребитель вправе обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы по месту жительства. Или направить официальное обращение одним из следующих способов:

  • заполнить форму на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы
  • воспользоваться чат-ботом в Telegram по ссылке
  • написать письмо на электронную почту econsumer-info@dpss.gov.ua

Раньше мы рассказывали о военном в Днепре, которого не пустили в ресторан из-за дресс-кода.

А еще писали об аферах и технологиях магазинов, заставляющих нас покупать больше.

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