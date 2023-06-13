Книг жалоб нет. Как сообщить о плохом обслуживании в заведении: объяснение Госпродпотребслужбы

Посещая рестораны или магазины, вы рассчитываете на приятное обслуживание и отношение, однако не всегда происходит именно так. Если в заведении нарушают ваши права как потребителя, у вас есть все основания жаловаться на это.
Как это правильно сделать, рассказали в Госпродпотребслужбе.
В 2019 году постановление Кабинета министров отменило обязательное ведение бумажной книги жалоб.
В следующем году Инструкция о Книге отзывов и предложений на предприятиях розничной торговли и заведениях ресторанного хозяйства также утратила силу.
Однако Законом Украины "Об обращениях граждан" предусмотрено, что граждане имеют право обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности с замечаниями, жалобами и предложениями.
Во время цифровых технологий потребителю доступны более эффективные способы оставить жалобу или отклик.
Сегодня потребители могут оставлять свои жалобы и предложения заведениям следующими способами:
В случае если на жалобу администрация заведения не реагирует или не удалось достичь согласия потребитель вправе обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы по месту жительства. Или направить официальное обращение одним из следующих способов:
Раньше мы рассказывали о военном в Днепре, которого не пустили в ресторан из-за дресс-кода.
А еще писали об аферах и технологиях магазинов, заставляющих нас покупать больше.