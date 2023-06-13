Книг жалоб нет. Как сообщить о плохом обслуживании в заведении: объяснение Госпродпотребслужбы

Традиционных книг жалоб больше нет

В 2019 году постановление Кабинета министров отменило обязательное ведение бумажной книги жалоб.

В следующем году Инструкция о Книге отзывов и предложений на предприятиях розничной торговли и заведениях ресторанного хозяйства также утратила силу.

Однако Законом Украины "Об обращениях граждан" предусмотрено, что граждане имеют право обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности с замечаниями, жалобами и предложениями.

Как теперь можно подать жалобу

Во время цифровых технологий потребителю доступны более эффективные способы оставить жалобу или отклик.

Сегодня потребители могут оставлять свои жалобы и предложения заведениям следующими способами:

отправить обращение в письменном виде по почтовому адресу предприятия

звонить на горячую линию торгового заведения или заведения услуг

оставлять отзывы на официальном вебсайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или учреждения предоставления услуг или на специализированных независимых вебсайтах с отзывами (форумах)

В случае если на жалобу администрация заведения не реагирует или не удалось достичь согласия потребитель вправе обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы по месту жительства. Или направить официальное обращение одним из следующих способов: