Афери і технології магазинів, які щодня змушують нас купувати більше

Приємна музика, запах хліба на вході, великі яскраві упаковки, шоколадні батончики біля каси. Так можна описати атмосферу в будь-якому сучасному супермаркеті. Часто ми не задумуємося, що все це і не тільки - звичайні технології маркетологів, через які ми купуємо все більше і більше.

Про те, як нас щодня дурять в магазинах - в матеріалі Styler далі.

Обман з упаковкою

Фішки в пакуванні

Деякі виробники гарною упаковкою приваблюють покупців. Наприклад, прозорі елементи на упаковках з оселедцем, де можна "підгледіти" за гарною рибою, привернуть увагу покупця. Або ж упаковка з кавою, коли ви через отвори можете понюхати зерна чи мелений порошок.

На такі виверти часто ведеться покупець, який віддає перевагу товару з цими фішками, навіть якщо він дорожчий.

Гігантські пачки

Те ж саме і з великими пачками, в яких насправді дуже мало продукту. Часто таке можна помітити з чіпсами чи іншими снеками.

Зменшення об'єму і збереження ціни

Так роблять з молоком, олією, коли літрова пляшка зменшується до 870 грамів, а в нашій підсвідомості обсяг сприймається як 1 літр. Менше стає масло (180 грамів замість 200), морозиво (колись стандарт був 100 грамів, тепер бувають і 60-грамові пачки).

Вода в упаковці

Такий прийом використовується із м'ясом і рибою, особливо замороженими.

Наприклад, виробники під маркою "глазурована риба" продають майже половину упаковки води, хоча згідно з ДСТУ її має бути усього 2%.

Так само роблять і з фаршем, в який не треба при готуванні додавати молоко чи воду, адже він і так "мокрий".

Розставляння продуктів

Хліб в кінці торгового залу

Ви можете помітити, що хліб, який українці купують майже кожен день, завжди знаходиться в кінці торговельного залу. Поки ви дійдете до батона, ви зустрінете купу акцій, гарних вітрин і т. д.

Дріб'язок біля кас

Коли ви стоїте в черзі, перед вами і вашими дітьми завжди купа недорогих смаколиків, жувальні гумки. Коштують вони недорого, і ми часто ведемося на такі пропозиції або ж діти вмовляють щось купити.

Зазирніть вниз полиці

Цікаво, що внизу полиць можна знайти найвигіднішу продукцію для вас. А от те, що вигідно продати, стоятиме на рівні очей та ще й з якоюсь наліпкою типу "Акція", "20% знижки тільки сьогодні".

Ці та інші хитрощі день за днем змушують нас витрачати зайве в супермаркетах.