У КМДА зробили важливу заяву стосовно проїзду дітей у громадському транспорті: що потрібно знати

На період літніх канікул проїзд у громадському транспорті Києва буде платним для школярів. Правила набирають чинності за декілька днів.
Про це повідомили в КМДА.
З 1 липня до 31 серпня проїзд для учнів шкіл буде платним у Києві. Адже відповідно до рішення Київради безоплатний чи із частковою оплатою проїзд надається учням лише в період навчального року та період – із 1 вересня до 1 липня наступного року.
Водночас на електронний учнівський квиток можна придбати проїзний на місяць чи на другу половину місяця зі знижкою у 75%.
Щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок "Київ Цифровий", необхідно:
При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, який розташований під штрих-кодом або вставити картку у картридер, вибрати необхідний проїзний та натиснути "Поповнити".
Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця.
До того ж з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.
Вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті для учнів денної форми навчання становить:
Як і для інших категорій пасажирів, діє принцип: чим більше квитків придбано - тим більша знижка. На 50 поїздках можна заощадити 75 гривень.
Раніше ми писали, чи подорожчає проїзд у Києві найближчим часом.