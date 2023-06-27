UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У КМДА зробили важливу заяву стосовно проїзду дітей у громадському транспорті: що потрібно знати

Що зміниться у правилах проїзду школярів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

На період літніх канікул проїзд у громадському транспорті Києва буде платним для школярів. Правила набирають чинності за декілька днів.

Про це повідомили в КМДА.

Скільки буде коштувати проїзд для школярів

З 1 липня до 31 серпня проїзд для учнів шкіл буде платним у Києві. Адже відповідно до рішення Київради безоплатний чи із частковою оплатою проїзд надається учням лише в період навчального року та період – із 1 вересня до 1 липня наступного року.

Водночас на електронний учнівський квиток можна придбати проїзний на місяць чи на другу половину місяця зі знижкою у 75%.

Як придбати квиток зі знижкою

Щоб придбати проїзний квиток зі знижкою у 75% через застосунок "Київ Цифровий", необхідно:

  • додати учнівський квиток до облікового запису, ввівши номер квитка та пін-код
  • натиснути "Придбати проїзний"

При поповненні через термінал самообслуговування, треба ввести номер учнівського, який розташований під штрих-кодом або вставити картку у картридер, вибрати необхідний проїзний та натиснути "Поповнити".

Для учнівських квитків буде застосований пільговий тариф на проїзні, що діють у межах місяця/другої половини місяця.

До того ж з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.

Скільки коштує проїзд для учнів

Вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті для учнів денної форми навчання становить:

  • без обмеження поїздок на місяць - 325 гривень
  • без обмеження поїздок на другу половину місяця - 162,50 гривень
  • проїзний на місяць на 46 поїздок - 72,50 гривень
  • проїзний на місяць на 62 поїздки - 97,50 гривень
  • проїзний на місяць на 92 поїздки - 143,75 гривні
  • проїзний на місяць 124 поїздки - 192,50 гривень

Як і для інших категорій пасажирів, діє принцип: чим більше квитків придбано - тим більша знижка. На 50 поїздках можна заощадити 75 гривень.

Раніше ми писали, чи подорожчає проїзд у Києві найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київучні