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В КГГА сделали важное заявление о проезде детей в общественном транспорте: что нужно знать

Что изменится в правилах проезда школьников (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В период летних каникул проезд в общественном транспорте Киева будет платным для школьников. Правила вступают в силу через несколько дней.

Об этом сообщили в КГГА.

Сколько будет стоить проезд для школьников

С 1 июля по 31 августа проезд для учеников школ будет платным в Киеве. Ведь согласно решению Киевсовета бесплатный или с частичной оплатой проезд предоставляется учащимся только в период учебного года и период - с 1 сентября по 1 июля следующего года.

В то же время, на электронный ученический билет можно приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75%.

Как купить билет со скидкой

Чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Київ Цифровий", необходимо:

  • добавить ученический билет в аккаунт, введя номер билета и пин-код
  • нажать "Придбати проїзний"

При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, который расположен под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать "Поповнити".

Для ученических билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.

К тому же с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений Киева.

Сколько стоит проезд для учеников

Стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте для учеников дневной формы обучения составляет:

  • без ограничения поездок в месяц - 325 гривен
  • без ограничения поездок на вторую половину месяца - 162,50 гривен
  • проездной в месяц на 46 поездок - 72,50 гривен
  • проездной в месяц на 62 поездки - 97,50 гривен
  • проездной в месяц на 92 поездки - 143,75 гривны
  • проездной в месяц 124 поездки - 192,50 гривен

Как и для других категорий пассажиров, действует принцип: чем больше билетов приобретено - тем больше скидка. На 50 поездках можно сэкономить 75 гривен.

Ранее мы писали, подорожает ли проезд в Киеве в ближайшее время.

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