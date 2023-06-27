В КГГА сделали важное заявление о проезде детей в общественном транспорте: что нужно знать

В период летних каникул проезд в общественном транспорте Киева будет платным для школьников. Правила вступают в силу через несколько дней.
Об этом сообщили в КГГА.
С 1 июля по 31 августа проезд для учеников школ будет платным в Киеве. Ведь согласно решению Киевсовета бесплатный или с частичной оплатой проезд предоставляется учащимся только в период учебного года и период - с 1 сентября по 1 июля следующего года.
В то же время, на электронный ученический билет можно приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75%.
Чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Київ Цифровий", необходимо:
При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, который расположен под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать "Поповнити".
Для ученических билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.
К тому же с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений Киева.
Стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте для учеников дневной формы обучения составляет:
Как и для других категорий пассажиров, действует принцип: чем больше билетов приобретено - тем больше скидка. На 50 поездках можно сэкономить 75 гривен.
Ранее мы писали, подорожает ли проезд в Киеве в ближайшее время.