У КМДА заговорили про ймовірний карантин у школах і садках: що відомо
У Києві захворюваність серед дітей на грип, ГРВІ та COVID-19 зросла на понад 50%, порівняно з попереднім тижнем. Щоб запобігати стрімкому розповсюдженню інфекційних захворювань, міськрада закликає дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки. Якщо кількість хворих зростатиме, то школам і садочкам рекомендуватимуть перейти на дистанційне навчання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію КМДА.
Чи введуть у столичних школах карантин
"Дочекатися епідемії, а потім мужньо її долати - абсолютно неправильний підхід. Ціна такої позиції - здоров’я та життя, зокрема - наших дітей. Відбувається прогнозований для цієї пори року зріст захворюваності. І від кожного особисто залежить, перетвориться він на спалах або ні", - заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
Вона закликала киян залишатися вдома, якщо у них є ознаки ГРВІ, та звернутися до лікаря для встановлення точного діагнозу.
"Залишайте свою дитину вдома, навіть якщо в неї "легкий" нежить, особливо зараз, коли через повітряні тривоги діти годинами змушені сидіти в укриттях, розповсюджуючи захворювання. Нежить може бути початком грипу або іншого респіраторно-вірусного захворювання", - додала Гінзбург.
Директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян закликала батьків не відводити дітей з ознаками захворювання до дитсадків і шкіл.
"Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи. Тому звертаюся до батьків - будьте свідомими. При перших ознаках захворювання в дитини - залиште її вдома та зверніться до лікаря. Не наражайте на небезпеку інших учасників освітнього процесу", - закликала Фіданян.
Як вберегтися від поширення інфекційних захворювань:
- дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менш як 60-80%. Уникайте дотиків до очей, носа та рота
- не контактуйте з людьми, які мають симптоми ГРВІ. Мінімальна дистанція повинна бути 1,5 м.
- термічно обробляйте продукти
- провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте
- якщо у вас з'явились ознаки ГРВІ, то залишайтесь вдома і повідомте про хворобу сімейного лікаря
- покладіть у шкільний рюкзак маску, яку дитина зможе використати, якщо доведеться перебувати в укритті з великою кількістю людей
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