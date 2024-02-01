В КГГА заговорили о вероятном карантине в школах и садиках: что известно

В Киеве заболеваемость среди детей гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла более чем на 50%, по сравнению с предыдущей неделей. Чтобы предотвращать стремительное распространение инфекционных заболеваний, горсовет призывает соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Если количество больных будет расти, то школам и садикам будут рекомендовать перейти на дистанционное обучение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию КГГА.

Введут ли в столичных школах карантин

"Дождаться эпидемии, а потом мужественно ее преодолевать - совершенно неправильный подход. Цена такой позиции - здоровье и жизнь, в частности - наших детей. Происходит прогнозируемый для этого времени года рост заболеваемости. И от каждого лично зависит, превратится ли он вспышку или нет", - заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Она призвала киевлян оставаться дома, если у них есть признаки ОРВИ, и обратиться к врачу для установления точного диагноза.

"Оставляйте своего ребенка дома, даже если у него "легкий" насморк, особенно сейчас, когда из-за воздушных тревог дети часами вынуждены сидеть в укрытиях, распространяя заболевание. Насморк может быть началом гриппа или другого респираторно-вирусного заболевания", - добавила Гинзбург.

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян призвала родителей не отводить детей с признаками заболевания в детсады и школы.

"Если уровень заболеваемости среди школьников стремительно будет расти, мы будем вынуждены рекомендовать столичным учебным заведениям перейти в дистанционный режим работы. Поэтому обращаюсь к родителям - будьте сознательными. При первых признаках заболевания у ребенка - оставьте его дома и обратитесь к врачу. Не подвергайте опасности других участников образовательного процесса", - призвала Фиданян.

Как уберечься от распространения инфекционных заболеваний: