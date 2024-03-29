Після перейменування. Інститут нацпам'яті закликав демонтувати "Арку дружби народів" у Києві
"Арка Свободи українського народу" в Києві, яка раніше називалася "Арка дружби народів", належить до символіки російської імперської політики і підлягає повному демонтажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертний висновок Українського інституту національної пам'яті.
Профільні експерти вирішили розібратися, чи суперечить встановлена на території Хрещатого парку в Києві "Арка дружби народів" вимогам закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
Зазначається, що монумент на честь так званого "возз'єднання України з Росією" було встановлено на території Хрещатого парку в Києві в 1982 році під час підготовки до святкування 60-річчя утворення СРСР і 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. Його демонтували у 2022 році.
Трохи далі встановлено витягнуту по горизонталі стелу з багатофігурною групою, у центрі якої розміщені фігури гетьмана війська запорізького Богдана Хмельницького і московського посла боярина Василя Бутурліна.
"Скульптурні групи з'єднані аркою заввишки 35 м, яка мала символізувати єднання братніх республік Радянського Союзу, передусім російського та українського народів", - пише УІНП.
Чому експерти виступили за демонтаж
В УІНП зазначили, що вказаний архітектурний комплекс був втіленням ідеї використання монументальної пропаганди в обґрунтуванні міфу про "возз'єднання" України з Росією 1654 року, що, своєю чергою, є модернізованим радянською історіографією варіантом концепції російської дореволюційної історіографії про "возз'єднання" України з Росією на Переяславській раді 1654 року.
"Втілений у монументі міф про "возз'єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям, оскільки фактично Переяславська угода 1654 року була воєнно-політичним союзом, укладеним гетьманом Богданом Хмельницьким із московським царем Олексієм Михайловичем", - йдеться у висновку.
Фахівці вважають, що в радянські часи цей міф, як і ідеологема про Київську Русь - "колиску братніх народів", використовували для підтвердження "вікового прагнення українського народу возз'єднатися з російським", що знайшло своє втілення, окрім іншого, у створенні СРСР та як пропагандистська складова політики створення "нової історичної спільноти - радянського народу".
Тим самим радянська пропаганда намагалася насамперед нівелювати пам'ять про українські державницькі традиції - як часів Національно-визвольної війни 1648-1657 років, так і часів Української революції 1917-1921 років.
Члени експертної комісії Українського інституту національної пам'яті зробили висновок, що "Арка дружби народів" належить до символіки російської імперської політики та підлягає повному демонтажу.
Спроби декомунізації "Арки дружби народів"
У квітні 2022 року мер Києва Віталій Кличко анонсував демонтаж скульптури двох робітників, встановленої біля "Арки дружби народів".
Пізніше Київська міська рада перейменувала "Арку дружби народів" у центрі столиці. Тепер вона називається "Арка свободи українського народу".
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