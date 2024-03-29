ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після перейменування. Інститут нацпам'яті закликав демонтувати "Арку дружби народів" у Києві

Київ, П'ятниця 29 березня 2024 20:41
UA EN RU
Після перейменування. Інститут нацпам'яті закликав демонтувати "Арку дружби народів" у Києві Архівне фото: Інститут нацпам'яті закликав демонтувати "Арку дружби народів" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

"Арка Свободи українського народу" в Києві, яка раніше називалася "Арка дружби народів", належить до символіки російської імперської політики і підлягає повному демонтажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертний висновок Українського інституту національної пам'яті.

Профільні експерти вирішили розібратися, чи суперечить встановлена на території Хрещатого парку в Києві "Арка дружби народів" вимогам закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Зазначається, що монумент на честь так званого "возз'єднання України з Росією" було встановлено на території Хрещатого парку в Києві в 1982 році під час підготовки до святкування 60-річчя утворення СРСР і 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року. Його демонтували у 2022 році.

Трохи далі встановлено витягнуту по горизонталі стелу з багатофігурною групою, у центрі якої розміщені фігури гетьмана війська запорізького Богдана Хмельницького і московського посла боярина Василя Бутурліна.

"Скульптурні групи з'єднані аркою заввишки 35 м, яка мала символізувати єднання братніх республік Радянського Союзу, передусім російського та українського народів", - пише УІНП.

Чому експерти виступили за демонтаж

В УІНП зазначили, що вказаний архітектурний комплекс був втіленням ідеї використання монументальної пропаганди в обґрунтуванні міфу про "возз'єднання" України з Росією 1654 року, що, своєю чергою, є модернізованим радянською історіографією варіантом концепції російської дореволюційної історіографії про "возз'єднання" України з Росією на Переяславській раді 1654 року.

"Втілений у монументі міф про "возз'єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям, оскільки фактично Переяславська угода 1654 року була воєнно-політичним союзом, укладеним гетьманом Богданом Хмельницьким із московським царем Олексієм Михайловичем", - йдеться у висновку.

Фахівці вважають, що в радянські часи цей міф, як і ідеологема про Київську Русь - "колиску братніх народів", використовували для підтвердження "вікового прагнення українського народу возз'єднатися з російським", що знайшло своє втілення, окрім іншого, у створенні СРСР та як пропагандистська складова політики створення "нової історичної спільноти - радянського народу".

Тим самим радянська пропаганда намагалася насамперед нівелювати пам'ять про українські державницькі традиції - як часів Національно-визвольної війни 1648-1657 років, так і часів Української революції 1917-1921 років.

Члени експертної комісії Українського інституту національної пам'яті зробили висновок, що "Арка дружби народів" належить до символіки російської імперської політики та підлягає повному демонтажу.

Спроби декомунізації "Арки дружби народів"

У квітні 2022 року мер Києва Віталій Кличко анонсував демонтаж скульптури двох робітників, встановленої біля "Арки дружби народів".

Пізніше Київська міська рада перейменувала "Арку дружби народів" у центрі столиці. Тепер вона називається "Арка свободи українського народу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Арка Дружби народів
NEWS
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії